La historia del paciente okupa que se niega a abandonar el hospital: "Más caro que un hotel de cinco estrellas"

La situación no deja de sorprender y de indignar a partes iguales por lo excepcional de la misma. Un hombre sexagenario rechaza salir de la habitación en la que fue hospitalizado hace cosa de un mes pese a haber recibido el alta médica hace tres semanas.

Los médicos dejaron de visitarle entonces pero diariamente sí continúa recibiendo la medicación que precisa, atenciones básicas y por supuesto pensión completa, desayuno, comida, merienda y cena.

Desde el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), situado a las afueras de Lugo, han tratado que este paciente se traslade por las buenas, llegando a ofrecerle incluso una residencia. Sin embargo la negativa reiterada del conocido como 'paciente okupa', a dejar libre esa plaza para que pueda ocuparla otro ciudadano que la necesite realmente, ha llevado al centro médico a poner el caso en manos de la Justicia.

Este okupa nos está saliendo "muy caro"

Manuel Martínez- Sellés, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, analizaba las herramientas de las que disponen los profesionales sanitarios ante este tipo de casos. Pero también el precio que está teniendo el irresponsable comportamiento de este hombre a las arcas públicas.

Si el coste de una noche de ingreso hospitalario ya es "muy caro" en palabras del profesional sanitario: "El coste medio de estancia hospitalaria en un hospital público en España, está en unos 800 euros la noche". Multiplicando eso por las tres semanas de más que esa cama no puede emplearse para lo que está destinada, lo que añade más presión al sistema sanitario público, la suma a estas alturas estaría cerca de superar los 20.000 euros, teniendo en cuenta los demás gastos derivados.

"Cuesta bastante más dormir en un hospital que en un hotel de cinco estrellas", sentenciaba el doctor.

