Españoles atrapados
Jaime Sanz cuenta su huida de Doha a Riad, ¿cuánto les ha costado?: "Nos han pedido fotos"
El español contaba cómo vivió la caída de varios proyectiles en las calles de Doha, Qatar, y cómo ha emprendido su huida por cuenta propia de Oriente Medio. Al elevado coste del largo viaje que ha iniciado junto a otros españoles, Jaime revela los costes que están asumiendo y deja varias anécdotas en su testimonio.
- Jaime, español atrapado en Doha: "Veo todo demasiado seguro, cuando caían las bombas la gente estaba como si fueran fuegos artificiales"
- El testimonio de José Prado, evacuado de Abu Dabi con su mujer e hijas: "Dormí en el suelo con una de las niñas"
- La denuncia de los españoles atrapados en Emiratos Árabes: "Estamos más respaldados por las autoridades locales que por las nuestras"
- El viaje y testimonio completo de los españoles que huyen de Oriente Medio, en atresplayer
Publicidad
Los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán provocaron la cancelación, entre otros muchos, del vuelo de regreso a España de Jaime, un abogado de Valladolid que se vio atrapado en Doha.
Pese a las distintas operaciones de evacuación del Gobierno español a sus ciudadanos, Jaime no fue incluido en ninguna, por lo que decidió salir de Qatar rumbo a Riad, capital de Arabia Saudí, por sus propios medios.
Huida sin ayuda
Tras un largo viaje en coche de unas siete horas en el que se encontraban con numerosos controles mientras cruzaban el desierto arábigo llegaban al aeropuerto internacional de Riad. El éxito del viaje les llenaba de alegría pero también les vaciaba algo los bolsillos y es que entre viaje en coche, visados y vuelo -con dos escalas- a España, poner fin a su odisea en Oriente Medio les ha salido por más de 1.500 euros a cada uno de los participantes de la huida: "Lo hemos pagado nosotros mismos con nuestro dinero. Ni el Gobierno, ni la embajada, ni nadie nos ha dado dinero".
Jaime compartía la experiencia de Marcos, uno de sus compañeros de aventura, en Qatar, habiendo vivido muy de cerca varias explosiones de misiles iraníes, por la proximidad de su hotel a los puntos de impacto. No han dejado de vivir el peligro de las hostilidades que se extienden por toda la región y cuentan que al estar el aeropuerto de Riad cerca de la embajada de EEUU, sienten miedo y se van a mover pronto: "Se movía el suelo y los cristales de las ventanas temblaban".
Un cariño especial y una tortilla
También sorprendía con una anécdota que han vivido una vez han llegado a su primer alto en su camino de regreso: "En cuanto se enteran que somos españoles, la gente nos pide fotos. (...) Nos tienen un cariño especial. Somos los primeros españoles que ven desde que ha estallado el conflicto".
También dejaba un momento inesperado al desvelarse que es amigo de infancia del periodista José Peláez, que se comprometía a invitarle a una tortilla de patata a su vuelta a tierras españolas.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Ester Muñoz (PP), sobre el 'no a la guerra': "Sánchez se queda sin recursos y ha tenido que destapar un lema que tiene más de 20 años”
- El líder de Vox en la región de Murcia denuncia una purga en el partido: "Han falsificado mi firma para echarme y ya lo he denunciado"
- La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya: "Nos interesa no vernos arrastrados a un conflicto que es un polvorín y no es imprudente tomar distancia"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.
Publicidad