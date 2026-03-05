El líder de Vox en la región de Murcia denuncia una purga en el partido: "Han falsificado mi firma para echarme y ya lo he denunciado"

Vox tiene un nuevo fuego interno en el seno del partido, en este caso en la región de Murcia. Hace una semana el partido expresó la voluntad de cesar a José Ángel Antelo como líder regional. Días después Antelo denunciaba en redes que habían falsificado su firma.

Atiende a Espejo Público aún en calidad de responsable de Vox en Murcia ya que, explica, para que el trámite sea efectivo la mesa tiene que aceptar la petición. Hace una semana la dirección del partido le pidió que dimitiera como presidente para poder centrarse en la portavocía nacional de deportes y en ser un futurible candidato a la presidencia de la región de Murcia. Antelo les dijo que lo cesaran y llevaran la votación al comité ejecutivo nacional de donde él es miembro. Una petición que fue rechazada por el partido, por el revuelo público que eso generaría, asegura. "Tienes que entender que yo no puedo consentir que mis hijas piensen que yo he hecho algo malo".

"Santiago Abascal ha decidido que me quiere sacar del partido"

A partir de ahí "se desatan movimientos de teatralidad para acabar siendo lo que realmente es: que Santiago Abascal ha decidido sin saber el por qué que quiere sacarme del partido. Esta es la realidad, ahora me pasa a mí, no es nuevo y hay un patrón detrás", afirmaba.

La intención de Antelo es la de seguir trabajando por la región de Murcia y España. Quiere velar por los acuerdos presupuestarios. "Nadie me va a decir cómo ni cuando lo tengo que hacer".

Presenta una denuncia por usurpación de identidad

El de Vox denuncia que el partido ha falsificado su firma. Recientemente recibió una notificación con su firma como parlamentario en la que él mismo solicitaba su propio relevo. "Estamos hablado de que han falsificado la firma: hay una firma individual y la del grupo. Lo que han hecho sin mi conocimiento ni consentimiento es firmar el documento de mi relevo con mi firma".

Mantiene que estamos hablando de usurpación de identidad y falsedad documental, un delito que está penado con entre 3 y 6 años de cárcel. Afirma que este jueves ha presentado denuncia por estos hechos y ha ha enviado un comunicado a la asamblea diciendo que no había firmado.

"Me siento purgado y perseguido por toda la maquinaria del partido"

Cree que en Vox se está viviendo una purga, y se pregunta por qué a todo el que está a su alrededor lo acaban expulsando. Él no tiene ningún expediente, ni ha incumplido los reglamentos del partido. "No hay una razón de fondo pero alguien les puede haber advertido sobre mi perfil en la región de Murcia. Cuando esto sucede acaba fuera del partido sin explicación ni reflexión. Si tratas así a los tuyos cómo vas a tratar al resto".

Se siente purgado y perseguido por toda la maquinaria de un partido en su contra. Pese a ello sigue sintiéndose de Vox. "No puede ser que un partido presuma de gestión y no sepan ni presentar un papel y hacerlo por una persona con la que no tienen la autorización", lamentaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresplayer.