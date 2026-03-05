Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La mayoría de los españoles piensan que la inteligencia artificial potenciará el trabajo en vez de sustituirlo

La mayoría de los ciudadanos españoles consideran que que la inteligencia artificial potenciará y complementará el trabajo de las personas, en lugar de sustituirlo, aunque persisten preocupaciones sobre su impacto en ámbitos como la privacidad, la información o la seguridad.

Un hombre consultando herramientas de IA con el m&oacute;vil

Un hombre consultando herramientas de IA con el móvilIstock

Marta Cidancha
Publicado:

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías con mayor presencia en la opinión pública. Según el estudio de la Fundación BBVA sobre actitudes hacia la IA en España, ocho de cada diez personas mayores de 18 años han oído hablar de plataformas como ChatGPT, Gemini o Copilot y más de la mitad de la población afirma haberlos utilizado alguna vez.

Expectativas sobre su impacto en la sociedad

Las opiniones sobre el impacto de la IA están divididas, aunque predominan las positivas. El informe muestra que el 47% de los ciudadanos cree que la inteligencia artificial mejorará la sociedad, frente a un 39% que piensa que empeorará. Además el 58% considera que esta tecnología tenderá a complementar y potenciar el trabajo humano, mientras que un 37% cree que podría sustituirlo.

También influye la experiencia de uso; el 58% de quienes han utilizado IA creen que mejorará la sociedad, mientras que entre los que nunca la han usado, el porcentaje desciende a 34%. Además, las expectativas favorables son más frecuentes entre los hombres, jóvenes, las personas con mayor nivel educativo y los estudiantes.

Las valoraciones más favorables se concentran en medicina, productividad laboral, entretenimiento, formación y la persecución de delincuencia.

Preocupaciones y posibles efectos negativos

A pesar de opiniones positivas, muchos muestran preocupación por las posibles consecuencias negativas de la IA en la vida cotidiana. El 71% cree que empeorará la privacidad y la protección de datos personales y el 61% cree que as relaciones personales podrían deteriorarse.

Asimismo, una parte importante de la población teme efectos negativos en la veracidad de la información, en la salud mental, el bienestar emocional y el funcionamiento de procesos democráticos como campañas electorales.

Riesgos y efectos indeseados

El estudio también recoge temores, como que será más difícil distinguir en internet lo que es real o generado por IA o consideran probable que se utilicen armas capaces de atacar sin intervención humana. También existe preocupación en el mercado laboral, ya que el 80% cree que muchas profesiones podrían desaparecer. A esto se le suma el temor de que en algún momento la IA llegue a superar la inteligencia humana.

En definitiva, aunque muchos ciudadanos reconocen su potencial para mejorar ámbitos como la salud, educación o productividad, otros tienen preocupaciones sobre los efectos en la privacidad, la seguridad o el empleo.

