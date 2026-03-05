Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

¡Lío en la comunidad! Parece una broma, pero no lo es. Un vecino de Nigrán tiene que decidir entre su perro o su casa. Un juzgado de Vigo ha dado la razón a una comunidad de propietarios que decidió en 2010 prohibir por unanimidad la tenencia de mascotas en el edificio.

Situemos el caso, el edificio se encuentra en A Ramallosa y según publica La Voz de Galicia en el año 2010 se votó en la junta que se prohibía tener mascotas en las casas. El vecino que ahora se ve afectado ya era propietario entonces y también participó en la reunión apoyando la decisión. Esta regla se incorporó a los estatutos en 2011 y desde entonces no ha sufrido ninguna modificación. Cierto es que en ese momento dicho vecino no residía en el edificio.

Años después fue cuando se instaló en la vivienda y la comunidad le habría recordado la prohibición ya que él tiene un caniche. En una junta extraordinaria se volvió a votar la prohibición y todos los vecinos ratificaron su negativa excepto él. Así que en marzo de 2024 decidió acudir a la Justicia. Como base de su defensa esgrime la ley de bienestar animal que reconoce que una mascota es parte de la unidad familiar. Argumentó que se trataba de una norma abusiva.

Un juez de Vigo da ahora la razón a la comunidad de propietarios justificando que el propietario conocía la normativa antes de mudarse.