Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

En Nigrán

Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

Un juez en Vigo da la razón a la comunidad de propietarios y alega que cuando el vecino en cuestión se mudó a la vivienda conocía la existencia de la norma.

Imagen de archivo de un caniche

Imagen de archivo de un canichePexels

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

¡Lío en la comunidad! Parece una broma, pero no lo es. Un vecino de Nigrán tiene que decidir entre su perro o su casa. Un juzgado de Vigo ha dado la razón a una comunidad de propietarios que decidió en 2010 prohibir por unanimidad la tenencia de mascotas en el edificio.

Situemos el caso, el edificio se encuentra en A Ramallosa y según publica La Voz de Galicia en el año 2010 se votó en la junta que se prohibía tener mascotas en las casas. El vecino que ahora se ve afectado ya era propietario entonces y también participó en la reunión apoyando la decisión. Esta regla se incorporó a los estatutos en 2011 y desde entonces no ha sufrido ninguna modificación. Cierto es que en ese momento dicho vecino no residía en el edificio.

Años después fue cuando se instaló en la vivienda y la comunidad le habría recordado la prohibición ya que él tiene un caniche. En una junta extraordinaria se volvió a votar la prohibición y todos los vecinos ratificaron su negativa excepto él. Así que en marzo de 2024 decidió acudir a la Justicia. Como base de su defensa esgrime la ley de bienestar animal que reconoce que una mascota es parte de la unidad familiar. Argumentó que se trataba de una norma abusiva.

Un juez de Vigo da ahora la razón a la comunidad de propietarios justificando que el propietario conocía la normativa antes de mudarse.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela

Publicidad

Sociedad

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Detenido en Granada un hombre buscado por un delito de agresión sexual a un menor

Imagen de archivo de un caniche

Tiene que decidir entre su perro o su casa porque una norma de la comunidad de propietarios prohíbe tener mascotas

Continúa la búsqueda de la jóven desaparecida

La pasarela de Santander que provocó la muerte de cinco personas llevaba sin mantenimiento desde 2017

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, jueves 5 de marzo de 2026

Muere Hugo Chávez, presidente de Venezuela
Efemérides

Efemérides de hoy 5 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 5 de marzo?

Consulta de médico
Sanción

Sancionado un médico en Vigo por entrar en el expediente de un paciente para invitarla "a tomar una caña"

El facultativo defendió que su intención era profundizar en posibles problemas psicológicos o psiquiátricos de la paciente. La justicia considera que vulneró la normativa y le impone cinco años de sanción.

Uno de los jóvenes fallecidos en la pasarela de Santander es de Almería
SANTANDER

"La parte derecha se movía bastante": las quejas de los vecinos sobre el mantenimiento de la pasarela que se derrumbó en Santander

El derrumbe de la pasarela provocó la muerte de cinco jóvenes. Una chica continúa desaparecida y la otra superviviente se encuentra ingresada en la UCI.

Imagen de archivo de basura amontonada

Encuentran el cadáver de un hombre en una planta de reciclaje de Jerez de la Frontera, Cádiz

Entrevista a la número uno del MIR, acusada de copiar en el examen

La número uno del MIR, acusada de copiar en el examen: "La gente tiene muchos prejuicios porque soy rumana y tengo 40 años"

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Pillado en Santiago copiando con unas gafas con Inteligencia Artificial en el examen MIR

Publicidad