Muere una influencer brasileña a los 26 años tras cirugía de aumento de pecho "soñada"

La influencer brasileña Derleya Alves ha muerto a los 26 años, ocho días después de someterse a una cirugía de aumento de pecho a la que hacia referencia en su Instagram como "un sueño".

A los ocho días de haber pasado por el quirófano, la conocida influencer brasileña, que acumulaba 27 mil seguidores en su Instagram, tuvo que acudir de urgencias al hospital por fuertes dolores abdominales. Los médicos le realizaron múltiples pruebas que desencadenaron en dos cirugías en las que se le repararon los intestinos y se le extirpó uno de los ovarios. A pesar de estas medidas, Darleya fallecía el 28 de febrero en el Hospital Municipal de Marabá, Brasil.

Hasta entonces no existían indicios de negligencia médica. Se conoce que el equipo del Hospital Municipal de Marabá "identificó una posible anomalía intestinal congénita que pudo haber contribuido a la gravedad de su condición". Por el momento, se sigue esperando un informe de la biopsia para el próximo 16 de marzo.

Sus últimas publicaciones en redes

Derleya Alves quiso compartir con sus seguidores todo el proceso anterior a la operación y, también, el de su recuperación. La influencer se grabó en la clínica responsable de la operación estética firmando la documentación junto a su madre, describiendo el momento como "un sueño más saliendo del papel".

Tras someterse al aumento de pecho, la brasileña quiso mantener sus redes sociales activas y compartió cómo se encontraba y cómo se recuperaba de la operación. Ahora, el video en el que su madre le colocaba los vendajes, recibe todo el cariño de sus seguidores y mensajes de apoyo a la familia de Derleya.

Con ella, ya son tres, las influencers fallecidas en el mes de febrero en Brasil. Gabriela Martins Santos murió mientras se realizaba un tratamiento de fecundación in vitro, tras dos años intentando tener un hijo, y María Rita, de 25 años, a causa de un repentino desmayo tras el que sufrió cuatro infartos y un tromboembolismo pulmonar. El país entero ha quedado consternado con la noticia.

