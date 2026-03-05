Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con cabrito, pero si te resulta difícil encontrarlo en la carnicería, puedes hacerla también con conejo.

Si no te gusta que se sientan los trozos de almendra al comer, puedes picarlas un poco más.

Ingredientes, para 4-6 personas

1,6 kg (aprox.) de cabrito troceado

2 patatas

3 dientes de ajo

125 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para el majado:

1 diente de ajo

60 g de miga de pan

75 g de almendras crudas

20 ml de vinagre

4-6 hebras de azafrán

1 cucharadita de colorante alimentario

Ingredientes Cabrito en salsa al ajillo | antena3.com

Elaboración

Pon la miga de pan en un bol. Agrega el vinagre y cúbrelo con agua. Deja que se hidrate bien.

Pon 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela 3 dientes de ajo y añádelos enteros. Sazona el cabrito e introdúcelo. Sofríe a fuego fuerte durante 8-10 minutos, hasta que se dore bien. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Sazona el cabrito e introdúcelo | antena3.com

Para hacer el majado, pon el pan remojado en el vaso de la picadora. Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante. Tritura bien. Agrega las almendras y tritura un poco más (de manera que queden trocitos). Pasa el majado a la cazuela y remueve. Tapa y cocina durante 50-60 minutos. Rectifica de sal.

Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante | antena3.com

Calienta 8-10 cucharadas de aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en daditos y fríelas en la sartén a fuego fuerte, hasta que estén blandas por dentro y crujientes por fuera. Retira las patatas a un plato con una espumadera. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores. | antena3.com

Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores.

Sirve el guiso en plato hondo y decora con unas hojas de perejil.