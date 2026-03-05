Para 4-6 personas
Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"
Karlos Arguiñano está encantado con esta receta que le llega desde Cantabria, aunque Rosa María reconoce que la hacían sus padres, naturales de La Alpujarra, Granada. El cocinero reconoce que también se podría hacer con conejo.
Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con cabrito, pero si te resulta difícil encontrarlo en la carnicería, puedes hacerla también con conejo.
Si no te gusta que se sientan los trozos de almendra al comer, puedes picarlas un poco más.
Ingredientes, para 4-6 personas
- 1,6 kg (aprox.) de cabrito troceado
- 2 patatas
- 3 dientes de ajo
- 125 ml de vino blanco
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para el majado:
- 1 diente de ajo
- 60 g de miga de pan
- 75 g de almendras crudas
- 20 ml de vinagre
- 4-6 hebras de azafrán
- 1 cucharadita de colorante alimentario
Elaboración
Pon la miga de pan en un bol. Agrega el vinagre y cúbrelo con agua. Deja que se hidrate bien.
Pon 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela 3 dientes de ajo y añádelos enteros. Sazona el cabrito e introdúcelo. Sofríe a fuego fuerte durante 8-10 minutos, hasta que se dore bien. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.
Para hacer el majado, pon el pan remojado en el vaso de la picadora. Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante. Tritura bien. Agrega las almendras y tritura un poco más (de manera que queden trocitos). Pasa el majado a la cazuela y remueve. Tapa y cocina durante 50-60 minutos. Rectifica de sal.
Calienta 8-10 cucharadas de aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en daditos y fríelas en la sartén a fuego fuerte, hasta que estén blandas por dentro y crujientes por fuera. Retira las patatas a un plato con una espumadera. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.
Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores.
Sirve el guiso en plato hondo y decora con unas hojas de perejil.
