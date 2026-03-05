Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4-6 personas

Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"

Karlos Arguiñano está encantado con esta receta que le llega desde Cantabria, aunque Rosa María reconoce que la hacían sus padres, naturales de La Alpujarra, Granada. El cocinero reconoce que también se podría hacer con conejo.

Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"

Publicidad

Karlos Arguiñano ha preparado esta receta con cabrito, pero si te resulta difícil encontrarlo en la carnicería, puedes hacerla también con conejo.

Si no te gusta que se sientan los trozos de almendra al comer, puedes picarlas un poco más.

Ingredientes, para 4-6 personas

  • 1,6 kg (aprox.) de cabrito troceado
  • 2 patatas
  • 3 dientes de ajo
  • 125 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil

Para el majado:

  • 1 diente de ajo
  • 60 g de miga de pan
  • 75 g de almendras crudas
  • 20 ml de vinagre
  • 4-6 hebras de azafrán
  • 1 cucharadita de colorante alimentario
Ingredientes Cabrito en salsa al ajillo
Ingredientes Cabrito en salsa al ajillo | antena3.com

Elaboración

Pon la miga de pan en un bol. Agrega el vinagre y cúbrelo con agua. Deja que se hidrate bien.

Pon 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela 3 dientes de ajo y añádelos enteros. Sazona el cabrito e introdúcelo. Sofríe a fuego fuerte durante 8-10 minutos, hasta que se dore bien. Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Sazona el cabrito e introdúcelo
Sazona el cabrito e introdúcelo | antena3.com

Para hacer el majado, pon el pan remojado en el vaso de la picadora. Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante. Tritura bien. Agrega las almendras y tritura un poco más (de manera que queden trocitos). Pasa el majado a la cazuela y remueve. Tapa y cocina durante 50-60 minutos. Rectifica de sal.

Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante
Añade un diente de ajo picado, el azafrán y el colorante | antena3.com

Calienta 8-10 cucharadas de aceite en una sartén. Pela las patatas, córtalas en daditos y fríelas en la sartén a fuego fuerte, hasta que estén blandas por dentro y crujientes por fuera. Retira las patatas a un plato con una espumadera. Sazona y espolvoréalas con perejil picado.

Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores.
Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores. | antena3.com

Incorpóralas al guiso y dale un meneo a la cazuela para que se integren bien todos los sabores.

Sirve el guiso en plato hondo y decora con unas hojas de perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Carnes

Publicidad

Programas

Receta de relámpagos de nata con chocolates, de Arguiñano: "El postre que comieron en el Titanic el día que se hundió"

Receta de relámpagos de nata con chocolates, de Arguiñano: "El postre que comieron en el Titanic el día que se hundió"

El controvertido 'no a la guerra' de Sánchez.

Ester Muñoz (PP), sobre el 'no a la guerra': "Sánchez se queda sin recursos y ha tenido que destapar un lema que tiene más de 20 años”

Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"

Cabrito en salsa al ajillo, de Karlos Arguiñano: "Con esta receta, el éxito está garantizado"

Jaime Sanz, huida de Qatar
Españoles atrapados

Jaime Sanz cuenta su huida de Doha a Riad, ¿cuánto les ha costado?: "Nos han pedido fotos"

José Ángel Antelo.
Crisis interna

El líder de Vox en la región de Murcia denuncia una purga en el partido: "Han falsificado mi firma para echarme y ya lo he denunciado"

González Laya, sobre la postura de España.
Guerra en Oriente Próximo

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya: "Nos interesa no vernos arrastrados a un conflicto que es un polvorín y no es imprudente tomar distancia"

La exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha cuestionado la legitimidad de la intervención militar contra Irán y ha advertido de que el conflicto no responde a una necesidad defensiva ni a una intervención humanitaria.

Carmelo, jubilado inquiokupado
Okupación

Carmelo, víctima de inquiokupación que habló con Puigdemont para resolver su problema: "Ha sido muy útil"

Seis largos años de pleitos hasta que el jubilado ha podido volver a entrar en su casa. Carmelo cuenta su historia, en la que ha llegado a tener un sorprendente interlocutor. ¿Ha influido en el rechazo de Junts en el Congreso al escudo social?

Los Sánchez Saborido descubren el budismo ‘chingón’ en el próximo capítulo de El capitán en Japón

Los Sánchez Saborido descubren el budismo ‘chingón’ en el próximo capítulo de El capitán en Japón

Endocrina

Más allá de perder peso: los fármacos adelgazantes mejoran el hígado graso y la apnea del sueño

La predicción del almirante Garat sobre la guerra.

El almirante Juan Rodríguez Garat: "La guerra de caballeros que teníamos en los años 80 ya no sirve"

Publicidad