El "no" del Congreso al escudo social deja sin bono eléctrico y reactiva cortes y desahucios

El Congreso ha vuelto a frenar el denominado "escudo social" y la consecuencia es inmediata para miles de hogares. El rechazo de PP, Vox y Junts a convalidar el decreto del Gobierno implica que no se prorroga el bono social energético, desaparecen deducciones fiscales vinculadas a la transición ecológica y decae la moratoria que impedía cortes de suministros y desahucios en situaciones de vulnerabilidad.

El Ejecutivo acudía este jueves a la Cámara Baja con cuatro decretos para su convalidación: ayudas a víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), la revalorización de pensiones, el "escudo social" y un texto para topar precios en situaciones de emergencia. Solo los dos primeros salieron adelante. Los otros dos fueron rechazados por 177 votos en contra frente a 172 a favor y una abstención.

Qué medidas caen

La caída del "escudo social" supone que no se prorrogan los descuentos en la factura de la luz para consumidores vulnerables. Tampoco continúan las deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos ni para obras de eficiencia energética en viviendas.

Además, decae la prohibición de interrumpir suministros básicos como agua, luz y gas a personas con dificultades económicas. A partir de ahora, también podrá reactivarse la tramitación de desahucios que hasta ahora estaban suspendidos en casos de vulnerabilidad.

Junts ya había adelantado su voto en contra. La diputada Marta Madrenas defendió que la prórroga del escudo antidesahucios suponía una "penitencia indefinida para propietarios". "No vamos a validar una excepcionalidad eterna", señaló, y añadió que el Ejecutivo "no ha sido capaz de generar alternativas". "Lo único que han hecho es cargar su responsabilidad sobre los privados, hacer pagar a otros su incompetencia", afirmó.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recriminó la posición de PP, Vox y Junts: "Votar no a este decreto es dejar a la gente sin gas, sin electricidad y sin calefacción en lo peor del invierno". Y defendió que el texto no contemplaba "ni un solo beneficio" para los okupas.

Tampoco habrá tope de precios en emergencias

El Congreso también rechazó el decreto que permitía limitar los precios de bienes y servicios en situaciones de emergencia que alteraran la oferta y la demanda. La iniciativa surgió tras el accidente ferroviario de Adamuz, cuando la interrupción de la alta velocidad provocó subidas en otros medios de transporte.

Junts, junto a PP y Vox, votó en contra al considerar que la norma abría la puerta a una intervención del mercado "sin control". El diputado Josep María Cruset sostuvo que el Gobierno pretendía atribuirse "poderes ilimitados" para limitar precios.

Pensiones y ayudas sí salen adelante

En contraste, el decreto para la revalorización de pensiones obtuvo el respaldo de todos los grupos salvo Vox. Las pensiones contributivas subirán un 2,7%, conforme a la inflación de los últimos doce meses. También prosperó el texto que incluye ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida.

El balance para el Gobierno es de dos decretos aprobados y dos rechazados. En términos prácticos, el "escudo social" vuelve a quedar sin efecto y medidas como el bono eléctrico, las deducciones fiscales verdes y la moratoria antidesahucios quedan, de nuevo, fuera del marco legal.

