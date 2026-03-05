Antena3
La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya: "Nos interesa no vernos arrastrados a un conflicto que es un polvorín y no es imprudente tomar distancia"

La exministra de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha cuestionado la legitimidad de la intervención militar contra Irán y ha advertido de que el conflicto no responde a una necesidad defensiva ni a una intervención humanitaria.

González Laya, sobre la postura de España.

Espejo Público
Publicado:

La exresponsable de la diplomacia española ha defendido la posición de “cabeza fría y firmeza” ante un escenario que, según advierte, ya está teniendo consecuencias económicas internacionales.

Una guerra fuera del marco internacional

González Laya sostiene que el conflicto “no es una guerra de necesidad”, una valoración que asegura coincide incluso con análisis del Pentágono. Según explicó, no había un ataque inminente previsto por parte de Irán, ni una intervención humanitaria que lo justificara.

“Yo no he escuchado a nadie decir que el objetivo sea proteger los derechos humanos o a los civiles en Irán”, afirmó.

Por ello, considera que la intervención “no está amparada por el derecho a proteger de Naciones Unidas” y la definió como “una guerra de elección, fuera de los marcos normativos internacionales”.

España mantiene su negativa sobre las bases

La exministra también se refirió a la postura del Gobierno español respecto al uso de las bases de Rota y Morón, que el Ejecutivo ha descartado para este conflicto.

“Tanto José Manuel Albares como Margarita Robles han dicho que seguiremos sin permitir el uso de las bases”, señaló.

González Laya pidió “cabeza fría, respeto, pero también firmeza en defender la postura de un país” para evitar que España se vea arrastrada a una guerra que, advirtió, ya está teniendo un impacto serio en la economía internacional.

