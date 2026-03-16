Carlos Pollán saca pecho tras los resultados electorales: "Vox ha crecido después de que nos dieran por muertos hace un año y medio"

Los comicios castellanoleoneses han dado la victoria al PP con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza. Vox, con Carlos Pollán como candidato a la Presidencia de Castilla y León, ha sido la tercera fuerza más votada logrando 14 procuradores.

La formación de Santiago Abascal logra un procurador más que en las pasadas elecciones de 2022 y de nuevo, tendrá la llave de la gobernabilidad en esta comunidad autónoma. Aunque Vox ha mejorado su posición, no ha logrado alcanzar la barrera del 20% de los votos como apuntaban las encuestas.

"Los resultados confirman lo que queríamos: más Vox en Castilla y León"

Pese a no pasar esa barrera del 20% de los votos, Carlos Pollán ha explicado que "los resultados confirman lo que querían", es decir, "que hubiera más Vox en Castilla y León". Según el candidato de Vox en Castilla y León, sus objetivos eran "crecer", después de que, les "dieran por muertos hace un año y medio".

Asimismo, ha detallado que Vox partía de "un gran resultado" en dicha comunidad autónoma y afirma que su partido "siempre ha ido marcando el camino de los crecimientos". Además, se ha mostrado satisfecho por los resultados obtenidos y asegura que "los ciudadanos nos siguen mostrando su apoyo".

Sobre las exigencias para formar un gobierno en Castilla y León, Pollán ha sido claro, detallando que quieren "cosas similares a las que se han pedido en Extremadura y Aragón". Asimismo, se muestra esperanzado a "seguir avanzando en las mismas líneas".

"El PP convocó dos elecciones por puro tacticismo político"

Tanto en Extremadura como en Aragón, el PP y Vox continúan con las negociaciones para formar un gobierno. Hace tan solo unos días, el secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió a Vox que abandonase su tacticismo electoral en Extremadura, ya que, al votar en contra de la presidenta extremeña en funciones, estaría traicionando a sus votantes.

Según el candidato de Vox en Castilla y León, el PP fue el "que convocó dos elecciones por puro tacticismo político al no querer llegar a ningún acuerdo" con su partido.

Por otro lado, Pollán ha detallado que es "pronto" para las negociaciones y asegura que aún "no ha hablado con Mañueco", aunque lo ha felicitado públicamente. Además, ha afirmado que ambos hablarán en estos días.

Sobre las críticos de Vox: "Más que fuego interno, son ataques externos"

Según una información publicada por The Objective, el jefe de campaña de Carlos Pollán le cuestionó. Así puede escucharse en un audio difundido por el citado medio, donde Javier García Pérez pone en duda la fortaleza de Pollán para encabeza la candidatura e incluso, asegura que es un aspirante a la Junta que está de rebote.

Carlos Pollán explica que no va a "valorar este tipo de informaciones" y no "va a valorar un audio en el que se distinguen miles de cortes".

Asimismo, ha detallado que las críticas de Juan García Gallardo y José Ángel Antelo hacia sus resultados "más que fuego interno, son ataques externos".

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