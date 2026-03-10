Carlos Alsina, sobre los "equilibrios" de Vox entre problemas internos y subida de votos: "A otro partido le penalizaría"

Para Carlos Alsina hay un solo y claro obstáculo para la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, y es el partido liderado por Santiago Abascal: "A Vox todos lo vemos de la misma manera, porque es imposible verlo de otra".

"El partido que está bloqueando"

La idea de tener en vilo la formación del gobierno autonómico de los extremeños, y avanzar con calma las negociaciones para el mismo motivo en Aragón, a la espera de que se celebren los comicios en Castilla y León, se ha normalizado.

"Deberían prevalecer los intereses de los extremeños y los aragoneses"

"Esta idea no me parece seria", expresa Alsina dado que juega en contra de los intereses de los ciudadanos de esos territorios. Es la lectura que hace del bloqueo: "Hay una persona que ha ganado las elecciones, solo hay una investidura posible, y quien está haciéndola imposible es Vox con su voto negativo".

"Están en otra cosa, que es en la táctica y en la estrategia", sentenciaba.

¿Inmunidad a los escándalos?

Alsina definía sin tapujos como "purga" la progresiva salida de Vox de figuras relevantes en la trayectoria del partido y admite cierta incredulidad por que estos escándalos no parezcan tener repercusión ninguna en los recientes comicios ni siquiera en las encuestas a futuro: "A cualquier otro partido le causaría una penalización muy seria, como poco en las encuestas y seguro que en las urnas".

"Fíjate Ortega Smith lo que ha dicho en las últimas horas de las irregularidades económicas en la manera de gestionar el partido", subrayaba el periodista: "Que no le pase factura en las elecciones y como poco en los sondeos es llamativo".

Dejaba una pregunta para la reflexión en el aire: "Del votante de Vox, ¿no existe el voto de cabreo por una situación de purga interna que no termina de explicarse a qué se debe?".

