Carlos Alsina: "Llevamos un tiempo que todas las normas se incumplen por sistema"

La presentación en el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado no es opcional, en base a la Constitución, según explicaba Carlos Alsina: "No es opinable. Es una obligación y punto".

Un cuento del Gobierno

"Hay que tomarse ya todo con mucho sentido del humor", expresaba con ironía Carlos Alsina a propósito de la situación política actual. Lo hacía aludiendo a las últimas declaraciones sobre las cuentas del Gobierno de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La también vicepresidenta primera del Gobierno afirmaba que presentaría "a la mayor brevedad" el techo de gasto y los PGE.

"¿Pero cómo que 'a la mayor brevedad'?¡Si ha tenido usted todo el año!", exclamaba Carlos, que lamentaba también: "Llevamos un tiempo que todas las normas se incumplen por sistema".

"¡¿Qué broma es esta?!"

Las declaraciones de Montero provocaban la reacción de Carlos, que insistía en el carácter obligatorio de presentar los presupuestos, recalcando las alturas del año y el final del plazo que concluye este martes.

"Como eso se ha incumplido, todo lo demás yo creo que son coartadas que se buscan (...) Pero, ¡¿Qué broma es esta?! (...) Sé que no va a pasar".

¿Y ahora qué?

Lo siguiente que debería que ocurrir según Carlos es que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, elevara una queja por el mencionado incumplimiento que se alarga ya dos años. Alsina cerraba el asunto de forma contundente: "Si no se ha realizado en los dos últimos años es únicamente por una razón, y es que la ministra María Jesús Montero y su jefe el presidente no han querido".

