En tierra lejana | 6 de julio
"¿Tú también quieres mucho a mamá?": la pregunta de Cihan Deniz que deja sin escapatoria a Cihan
La fiesta de la circuncisión ha terminado de la manera más dulce. Justo antes de dormir, el pequeño ha dejado salir toda su inocencia con una pregunta preciosa que demuestra lo mucho que quiere ver juntos a Cihan y a Alya.
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Tras las celebraciones, los bailes y las emociones vividas durante el día, el pequeño se ha ido a dormir acompañado por las dos personas que más quiere. Cihan Deniz, que hace muy poco dio un paso importantísimo al empezar a llamar "papá" a su tío, se ha mostrado más cariñoso que nunca.
Pero el momento más bonito todavía estaba por llegar. Justo antes de cerrar los ojos, el pequeño ha querido decirles algo muy importante. "Papá, ¿sabes que te quiero muchísimo?", le ha confesado a Cihan. El líder de los Albora, emocionado, le ha respondido al momento: "Yo también te quiero un montón".
Sin embargo, Cihan Deniz no se ha quedado ahí. Mirando a los dos, ha hecho una pregunta tan inocente como comprometida: "¿Y tú? ¿Tú también quieres mucho a mamá?"
La reacción de Alya no se ha hecho esperar. Intentando escapar de la situación, le ha pedido que se durmiera porque estaba cansado. Pero Cihan no ha podido evitar intervenir para defender al pequeño: "No ha dicho nada malo".
Al final, el jefe del clan ha terminado resolviendo el momento con sinceridad. "Yo quiero a todo el mundo en esta casa. Os quiero mucho a todos. Quiero a toda mi familia", ha dicho. Una frase sencilla, pero cargada de significado para un niño que, después de todo lo que ha vivido, por fin siente que tiene exactamente eso: una familia.
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