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Cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez viaja hoy a la Cumbre de la OTAN, sin Begoña Gómez, dispuesto a defender su no a elevar al 5% del PIB el gasto militar

España acude a Ankara dispuesto a defender su decisión de no incrementar al 5% del PIB el gasto militar. En frente encontrará a un Donald Trump que ha tachado de "desleales" a sus socios por no apoyarles en la guerra contra Irán.

Encuentro previo a la Cumbre de la OTAN

Pedro Sánchez viaja hoy a la Cumbre de la OTAN, sin Begoña Gómez, dispuesto a defender su no a elevar al 5% del PIB el gasto militar | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Pedro Sánchez viaja hoy hacia Ankara para participar en la Cumbre de la OTAN y lo hará sin la compañía de su esposa Begoña Gómez. El juez ha denegado la petición de la defensa de Gómez para viajar a Turquía, una solicitud que hizo debido a que el magistrado Peinado le retiró el pasaporte como medida cautelar.

El presidente del Gobierno español viaja dispuesto a debatir las acusaciones Donald Trump, si persiste en ellas, por la falta de gasto en defensa por parte de nuestro país.

España ha sido el único país que el año pasado no se comprometió a llegar a un 5% de su PIB en gasto en defensa, un gesto que ha enfadado a Donald Trump tal y como ha evidenciado en diferentes ocasiones. Fuentes del Gobierno defienden que España es el séptimo país que más ha cumplido de los 32 estados miembros el tercero con más efectivos desplegados en misiones de paz, y el primero en aportación de soldados en el flanco oriental.

Durante dos días se abordará principalmente el incremento del gasto en defensa, el impulso a la industria militar y el apoyo a Ucrania, entre otros temas. En la Haya se firmó un acuerdo por el que se comprometían a invertir el 5% del PIB en defensa en un periodo de diez años. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte confió en que se pueda "reequilibrar esa situación". "Durante los próximos dos días, los 32 aliados, junto con socios de Ucrania, la Unión Europea, la región del Pacífico y el Golfo, se reunirán para garantizar que la OTAN siga actuando de forma conjunta. Representamos casi dos tercios de la economía mundial y nos unimos porque sabemos que la cooperación es fundamental".

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