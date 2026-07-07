Análisis deportivo
El divertido momento en el que Manu Sánchez pregunta sobre fútbol a la mesa de 'Espejo Público': "Somos los menos futboleros"
Manu Sánchez preguntaba a los colaboradores del programa cómo habían vivido la victoria de España ante Portugal tras el gol de Mikel Merino cuando se encontraba con una respuesta inesperada por parte de uno de los tertulianos.
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El periodista de Antena 3 Noticias Manu Sánchez se ha puesto este martes al frente del programa 'Espejo Público'. El comunicador abría la mesa de debate comentando la victoria de España ante Portugal con un gol de Mikel Merino en el minuto 91.
La periodista de 'la Razón' Ainhoa Martínez recurría al lema 'Ojalá' para hablar de la posible victoria de España en el Mundial. Describía el encuentro como un partido "de tensión" en el que la Selección había ido de menos a más . Esperaba además que en la siguiente ronda La Roja sea más contundente en el resultado.
Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del PP le hacía una confesión a Manu Sánchez cuando le preguntaba por su opinión sobre el partido. "Siento decirte que te ha tocado lidiar con la mesa menos futbolera de cuantas podrías haberte encontrado", bromeaba. En el mismo tono respondía Sánchez diciendo que era consciente de ello pero estaba "intentando mantener la tensión".
"Voy de roja convencida de que este equipo va a dar buenos momentos"
Desde Sevilla la senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz se reconocía como "muy futbolera". Contaba que había elegido el color rojo en honor a la Selección y que estaba convencida de que este equipo iba a dar muy buenos momentos. "Todos van a una y trabajan con mucha complicidad. Lo demostró Oryarzabal, decía Susana Díaz, que "como un central más atravesó todo el campo para defender". "En este equipo van todos a una y están entregados con el seleccionador", mantenía la del PSOE.
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