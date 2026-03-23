Borrell, muy crítico con la actitud de la OTAN en el conflicto iraní: "Rutte debe tener un poco más de dignidad"

Borrell calificó el posible cierre del Estrecho de Ormuz como un "cataclismo" económico que la comunidad internacional no se puede permitir.

Un riesgo económico inasumible

Borrell aseguró que las consecuencias de este conflicto pueden ser "catastróficas para la economía occidental" debido a unos costes energéticos que afectarían tanto a las familias como a la industria global.

Según el diplomático, el mundo está hoy mucho más endeudado que en la crisis de 2008, lo que hace a los países y empresas extremadamente vulnerables ante la inflación y la subida de tipos de interés derivadas de la guerra.

El respaldo a la posición española

El exministro defendió la firmeza de Pedro Sánchez en su negativa a participar en este conflicto. Aunque España pareció estar aislada inicialmente frente a las tesis de Washington, Borrell señaló que la mayoría de los líderes europeos han terminado por admitir que esta guerra no es suya.

Para el diplomático, "es coherente" no permitir el uso del suelo español para una guerra que se considera ilegal.

Tensión con Trump y la OTAN

Respecto a las amenazas de Donald Trump de trasladar las bases de Rota y Morón a Marruecos, Borrell se mostró escéptico ante su "impulsividad". Recordó que España cumple estrictamente los acuerdos, pero tiene la capacidad legal de vetar operaciones específicas, como ya ocurrió con los aviones cisterna.

Finalmente, criticó con dureza la actitud de la OTAN, pidiendo a su secretario general, Mark Rutte, "un poco más de dignidad" frente a las presiones de la administración estadounidense.

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