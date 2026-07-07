El juez Manuel Ruiz de Lara, sobre el 'caso Begoña Gómez': "Es un ataque continuo a la justicia que no se basa en razonamientos jurídicos"

La mujer de Pedro Sánchez podrá viajar a Londres a la graduación de su hija pero no a Ankara (Turquía) a la cumbre de la OTAN. El juez considera que su presencia en esta cumbre no es imprescindible y su salida a un estado extracomunitario no está justificada porque hay más riesgo de huida. El juez destaca en el auto la buena relación de cooperación judicial entre España y Reino Unido. La decisión no la ha tomado el juez Juan Carlos Peinado, que estaba de vacaciones, ni tan si quiera su sustituto que también se encontraba ausente. Ha sido el sustituto de su sustituto quien ha tomado esta decision sobre Begoña Gómez.

Las medidas cautelares por la causa que investiga a Begoña Gómez por un supuesto delito de tráfico de influencias; entre otras acusaciones, siguen vigentes. Entre ellas destaca la retirada del pasaporte por la cual Gómez no puede viajar fuera de España.

"No se hace pensando que vaya a ir a Turquía y se vaya a fugar"

El magistrado Manuel Ruiz de Lara explica que la prohibición de acudir a la Cumbre de la OTAN no está relacionada con que el juez piense que Begoña Gómez se vaya a fugar. La razón es que los mecanismos de cooperación jurídica internacional son más eficaces en Reino Unido que con Turquía. "Se valora esa cuestión desde el punto de vista que es el riesgo de fuga. La segunda justificación es la necesidad del viaje, en un caso es una cuestión familiar y en el otro caso es innecesario porque no ocupa cargo púbico ni de representación". "La decisión se toma de forma imparcial por el juez Fernando Viejo", destaca el magistrado.

"Esta es una decisión confirme a derecho"

El juez no califica la resolución de decisión salomónica, sino de "una decisión conforme a derecho". Son dos decisiones distintas, prosigue, por una parte está la decisión del viaje a Turquía y por otra la de Reino Unido. Se valoran las condiciones de cada país para evitar el riesgo de fuga.

Para el magistrado Manuel Ruiz de Lara todas las partes procesales pueden presentar un recurso de reforma. Le preocupa que por parte del ministro Óscar Puente se califique como "auto loco" las resoluciones de un juez que además ha sido miembro del propio Gobierno. Es un ataque continuo que no se basa en razonamientos jurídicos. Ve un empeño continuo del Gobierno por degradar las instituciones y que no esté a la altura del cargo que ocupan.

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