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¡Sorpresa! Los talents de Luis Fonsi reciben un inesperado mensaje de Laura Pausini

La cantante quiso ponerse en contacto con los pequeños para mandarles ánimo de cara a las últimas fases del programa.

Los talents de Luis Fonsi

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El backstage de Luis Fonsi siempre es una auténtica fiesta. Entre la energía que desprenden sus talents y el plus de motivación que supone tener a Melody como asesora, el coach está más motivado que nunca.

En esta ocasión, para tratar de animar aún más a sus pequeños, el artista les preparó una sorpresa de lo más especial: un emotivo mensaje de Laura Pausini a todos aquellos que conforman el ‘Team Fonsi’.

La cantante italiana quiso agradecer a Evolett y Enzo que eligiesen canciones suyas y aprovechó para felicitar a todos aquellos que han llegado hasta aquí superando todas y cada una de las fases anteriores de La Voz Kids. ¡Imperdible!

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