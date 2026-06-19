Trump dice que se hizo una foto con Meloni "por pena" y ella responde con dureza: "Italia no suplica"

Otro encontronazo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Este se ha producido en su ultimo encuentro, durante la cumbre del G7, a consecuencia de una fotografía.

El mandatario norteamericano decía en declaraciones al programa italiano 'L'Aria che tira' que aceptó hacerse la foto juntos porque Meloni le daba "pena", ya que según asegura "tenía muchísimas ganas" de hacérsela. "Me rogó que me tomara una foto con ella. Me dio pena", daba por seguro Trump.

Una declaración que no ha sentado nada bien a la jefa del Gobierno italiano, que no ha tardado en responderle en sus redes sociales a través de un video en el que ha declarado su "asombro" ante unas declaraciones "completamente inventadas" de Donald Trump.

"¡Italia y yo no suplicamos!"

"No sé por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es la primera vez que ocurre. Solo puedo decir que es decepcionante que no tenga la misma determinación con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Estados Unidos. Pero una cosa hay que recordar: ¡Italia y yo no suplicamos!", rebatía Meloni.

Esta situación ya ha provocado consecuencias. Y es que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha anunciado la suspensión de un viaje que tenía previsto a Estados Unidos los días 21 y 22 de junio por las "graves y ofensivas palabras del presidente Trump hacia la primera ministra Giorgia Meloni", que "ofenden a toda Italia".

Unión en el Gobierno de Italia

El Gobierno italiano ya ha mostrado su apoyo hacia la primera ministra. Asimismo, aseguran que la actitud de Trump hacia Meloni está "arruinando la relación histórica entre EEUU y Europa".

Este hecho, ha unido por primera vez después de cuatro años de polémicas a Meloni y a Elly Schlein, líder del partido de la oposición. Esta declaró que ningún presidente de otro país puede amenazar o faltar de respeto "a nuestro Gobierno". Tras tildar a Trump de "mentiroso", añadía: "en el Parlamento somos adversarios, pero somos todos italianos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.