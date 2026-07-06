El testimonio de un amigo de la familia fallecida en un accidente de coche: "Estamos todos absolutamente rotos"

Una familia ha fallecido tras un brutal accidente cuando volvían de sus vacaciones. El padre, Iván Said, de 48 años, su esposa, Irene Garijo, de 45 años y sus dos hijos mayores de 17 y 14 años, han sido las víctimas. Sin embargo, una pequeña de 9 años, ha resultado con vida, aunque sigue luchando en el hospital para poder salvarse.

Las primeras investigaciones revelan que no había más vehículos implicados por lo que, de momento, todo apunta a una posible somnolencia por parte del conductor. Aún así, los cuerpos de seguridad y emergencia siguen investigando en esta causa para conocer más detalles.

Nuestra reportera, Andrea Suñé, se encuentra en el lugar de los hechos y ha podido contactar con parte del círculo íntimo de la familia. Lo primero que nos cuenta es que la niña, Carlota, se encuentra totalmente fuera de peligro. Alberto Plaza, amigo de Iván, le envió un mensaje a este, pero nunca hubo respuesta. El también alcalde de Simancas reconoce que "Es una situación muy trágica" además de asegurar que "Estamos todos absolutamente rotos".

Carlos de la Fuente, compañero de profesión y amigo de Iván, recalca en directo que la noticia cayó "como un jarro de agua fría" y que "es "muy duro".

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