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Un accidente mortal en un barco de alquiler reabre el debate sobre la seguridad en el mar

Un accidente mortal en Alicante. Una joven de 36 años ha fallecido tras caer de un hinchable en el que disfrutaba con sus amigos. Se golpeó con la hélice del barco y perdió mucha sangre.

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Una joven de 36 años disfrutaba de un paseo en barco junto a sus amigos por la bahía de Jávea en Alicante. Como muchos otros hacen, decidieron enganchar un flotador en forma de donut a la parte trasera de la embarcación e ir surcando los mares de esa forma "divertida".

Sin embargo, las risas para el grupo terminaron cuando el hinchable volcó. Las personas cayeron al agua, pero, esta mujer, resultó herida gravemente. La hélice del barcó cortó parte de su femoral causando una gran hemorrágea. Pese a que, se intentó hacer todo lo posible por salvar su vida, los sanitarios no pudieron hacer nada cuando llegó al puerto, ya que para entonces, había perdido mucha sangre.

Nuestro reportero, Adam Salvia, se ha desplazado hasta el lugar de los hechos para conocer más detalles. Por el momento, sabemos que era una mujer muy querida en el pueblo, que los vecinos han quedado consternados y que, la Guardia Civil sigue trabajando en las causas, pero, la principal hipótesis apunta a un accidente.

Este siniestro junto a otros que ya han ocurrido hace que las poblaciones de costas se replanteen si las regulaciones en las embarcaciones son muy laxas. Ya pasó hace un año, cuando un niño de 9 años acabó en la UCI al resultar herido grave por chocar con la hélice de un barco o la muerte de una mujer en Manilva, Málaga, al chocar una lancha con una moto de agua.

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