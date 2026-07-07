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Las críticas de Susana Díaz a Rajoy por su crónica del partido de España- Portugal: "Me ha parecido un manoseo de la Selección"

El expresidente del Gobierno habitúa a escribir análisis futbolísticos en prensa. En esta ocasión Mariano Rajoy ha mezclado deporte y política, cosa que no ha gustado en absoluto a la expresidenta de Andalucía Susana Díaz.

Susana Díaz, sobre Rajoy

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Andrés Pantoja
Andrés Pantoja
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El expresidente del Gobierno tiene una faceta de cronista deportivo muy popular entre muchos futboleros. Su análisis es leído por aficionados de distinta ideología, sin embargo la periodista Ainhoa Martínez ha advertido en Espejo Público que Mariano Rajoy podría perder esa transversalidad si comienza a incluir mensajes políticos.

Susana Díaz se pronunciaba en la misma línea pero más contundente en su valoración a la crónica escrita por Rajoy del partido que ha enfrentado a España y Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El expresidente mezcla el fútbol con la situación política actual, menciona incluso la palabra 'dimisión', y no se atreve a hacer un pronóstico para los cuartos de final, asegurando desconocer qué pasará "ni cuándo habrá elecciones".

"Me ha parecido un manoseo de la Selección Española", decía Susana.

Ese análisis está "fuera de lugar" en opinión de la expresidenta de la junta de Andalucía, actual senadora del PSOE. Atribuye a Rajoy "más gracia, más arte" cuando se dedica en exclusiva al deporte que cuando "se dedica a mezclar las victorias de la Selección con su posición política". Subraya además Susana que 'La Roja' supone un elemento de cohesión de la sociedad española y rechaza instrumentalizarla para fomentar la confrontación.

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