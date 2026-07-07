Tensión entre Jaime de los Santos (PP) y dos autónomos en el plató de Espejo Público

Juan Carlos Ruano, autónomo, y Juan Carlos Galindo, experto en la lucha contra el fraude, aseguraban en plató que Hacienda no trata igual a todos los españoles, que a los políticos les da cierto trato de favor por el mero hecho de serlo. El vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular escuchaba atentamente y en silencio el discurso de los autónomos hasta que ha decidido que tenía que intervenir. "Están haciendo un discurso peligroso, la antipolítica es populismo" ha asegurado De los Santos.

El popular defiende que por ser políticos todos tienen unas obligaciones con la sociedad que pasan, por ejemplo, porque cualquier pueda acceder a su declaración de la renta. Defiende que lo que cobra es transparente y que tributa por ello "y pago de IRPF lo que me corresponde por el tramo según lo que percibo". "¿Qué privilegios?" se pregunta el político, quien termina lanzándoles esta pregunta a los autónomos: "¿Qué vamos a hacer, como en 1789? ¿Empezar a decapitar políticos?"

Los autónomos responden

Eso ha encendido el debate porque enseguida el experto en fraude fiscal le ha respondido diciéndole que no "iba a tolerar" que un político le enmendara la plana. Muy molesto con las declaraciones del vicesecretario del PP, Juan Carlos Galindo ha defendido que él estaba haciendo una crítica constructiva y que De los Santos era "un prepotente". Le recomienda tomar nota y "tener más educación" porque "yo soy ciudadano y usted está para escucharnos".

El autónomo Juan Carlos Ruano no ve el populismo en su discurso del que habla Jaime De los Santos. "El populismo lo veo en los políticos" asegura. Porque cree que es lo que hacen cada día en el "Congreso y en las tribunas". Que ellos solamente están diciendo "la pura realidad" y le espeta al político: "Si te duele y te das por aludido es tu problema". Porque defiende que los políticos pagan sus impuestos pero los impuestos que se les aplican son distintos.

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