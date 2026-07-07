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Se acerca el final

Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

A las puertas de la segunda semifinal de la edición, los participantes de este año repasan las actuaciones que más han disfrutado estos meses sobre el escenario de Tu cara me suena.

Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

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Este viernes viviremos en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena 13 en la que conoceremos a los cuatro concursantes que acompañarán a J Kbello en la gran final. Vosotros podréis decidir a través de la web del programa y de llamadas quiénes ocuparán esas plazas.

Como la edición está llegando a su fin, hemos querido preguntarles a los concursantes con cuál de todas las imitaciones que han hecho se quedan y la mayoría lo han tenido claro. ¡Aunque elegir solo una con el nivel que ha habido es complicado!

Martín Savi se queda con esa canción dedicada a su tierra metido en la piel de Madonna y María Parrado no puede no destacar la imitación de Rosalía que le llevó a conseguir su segunda victoria. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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