Los concursantes de Tu cara me suena 13 hacen balance: ¿con cuál de sus imitaciones se quedan?

Este viernes viviremos en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena 13 en la que conoceremos a los cuatro concursantes que acompañarán a J Kbello en la gran final. Vosotros podréis decidir a través de la web del programa y de llamadas quiénes ocuparán esas plazas.

Como la edición está llegando a su fin, hemos querido preguntarles a los concursantes con cuál de todas las imitaciones que han hecho se quedan y la mayoría lo han tenido claro. ¡Aunque elegir solo una con el nivel que ha habido es complicado!

Martín Savi se queda con esa canción dedicada a su tierra metido en la piel de Madonna y María Parrado no puede no destacar la imitación de Rosalía que le llevó a conseguir su segunda victoria. ¡Escucha todo lo que nos han contado los concursantes en el vídeo de arriba!

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