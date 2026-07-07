Autónomos, indignados con la "doble vara de medir" entre ellos y Zapatero: "Que a este señor no le vayan a pedir explicaciones es lamentable"

Se van a cumplir 50 días desde que la UDEF se topó con los "tesoros" de Rodríguez Zapatero en su caja fuerte y seguimos sin explicaciones. Y eso a pesar de que ante el juez, el expresidente del Gobierno aseguró que aclararía el origen de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho en un plazo máximo de diez días. Pero de momento, todo es silencio...

En Espejo Público hablamos con un autónomo y un experto en fraude fiscal sobre si consideran que Hacienda exige lo mismo a la grandes fortunas que a los pequeños empresarios. Juan Carlos Ruano es empresario autónomo y ha asegurado que "yo vengo a expresar un clamor social que es la doble vara de medir que hay en el fisco con el autónomo y pequeño empresario, que es el 99 % del tejido productivo de las empresas del país, y la otra cara suave, aterciopelada y misericordiosa que tienen con toda esta gente". Así de contundente se ha mostrado Ruano, que denuncia que "a mí me vayan a fiscalizar un Bizum como autónomo, que tengo que justificar cada gasto, que me piden explicaciones de todo, y a este señor no le vayan a pedir explicaciones por no haber declarado presuntamente millones en joyas pues es lamentable".

"Los políticos tienen ciertas prebendas que nosotros no tenemos"

Juan Carlos Galindo es el experto en la lucha contra el fraude y reclama que " aquello de que 'Hacienda somos todos' no parece que el fisco se lo esté aplicando a Zapatero" aunque matiza que "nada es blanco ni negro". Galindo ha asegurado que "la Agencia Tributaria, 3 semanas antes de que el juez imputara por fraude fiscal a Zapatero, ya había abierto una comprobación, no solo a Zapatero, sino a su mujer, sus hijas y diversas sociedades". Pero reconoce que "es cierto que puede dar la sensación a un autónomo de que la fiscalización parezca muy grave y seguida, los políticos tienen ciertas prebendas que nosotros no tenemos".

"Hay dos estamentos sociales muy marcados. El de los políticos y el de los demás. La gente deja de confiar en las instituciones porque se ve que no se trata a todos por igual"

Juan Carlos Ruano, por su parte, se queja abiertamente de que "gran parte del porcentaje del ingreso que recibe un político en el Congreso no tributa, solo su salario base. ¿Qué es eso? ¿Por qué?". A lo que Galindo le responde abiertamente: "Eso es porque es político". Por eso Ruano continúa denunciando que, según él, "hay dos estamentos sociales muy marcados. El de los políticos y el de los demás y eso no puede ser, porque la gente deja de confiar en las instituciones, entre ellas Hacienda, porque se ve que no se trata a todos por igual".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.