Carlos Alsina y su entrevista a Alberto Núñez Feijóo, con un Mazón "noqueado": "¿El mejor gobernante que el PP puede ofrecer a los valencianos?"

El periodista Carlos Alsina, presentador y director de 'Más de Uno', en la radio OndaCero intervenía en Espejo Público para tratar junto a Susanna Griso los principales temas de la actualidad política, en la que precisamente está teniendo un gran impacto la entrevista que él mismo hacía a Alberto Núñez Feijóo la mañana del lunes.

En el transcurso de ese encuentro, el político defendió al presidente de la Comunidad Valenciana y también político del Partido Popular, Carlos Mazón. Esa defensa de Feijóo a Mazón no habría sido de lo más acertada para Susanna Griso, y es que el líder del PP afirmó que vio al presidente autonómico completamente "noqueado" en los días posteriores a la trágica riada que originó la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

"El señor Mazón estaba noqueado"

El periodista y el político conversaron sobre las reacciones y las acciones tanto del Gobierno autonómico como del central. Debatieron por supuesto de la solicitud del estado de emergencia nacional tras la catástrofe por parte de Carlos Mazón, cosa que nunca se llegó a producir. Una de las razones que daba Feijóo, a parte de que no es un requisito necesario ni indispensable para que actúe el Gobierno central, era la siguiente: "No le oculto a usted que el señor Mazón estaba noqueado".

"¿Para qué tenemos el Gobierno Central?", trataba de reconducir Feijóo el foco de atención sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Alsina insistía en las declaraciones que acababa de realizar Feijóo: "Me ha dicho usted que estaba noqueado el señor Mazón y en efecto yo den eso sí comparto su diagnóstico. Estaba tan noqueado que no fue capaz de tomar la única decisión que tenía que haber tomado".

"Me equivoqué"

Precisamente Carlos Mazón entonaba el mea culpa y hacía alusión a la palabra elegida por el presidente de su partido para definir su estado en los momentos posteriores a la DANA. El todavía presidente de la Comunidad Valenciana se disculpaba, y lo hacía excusándose en una campaña de persecución organizada contra su persona, de la que responsabilizaba al Gobierno, al Partido Socialista y a Compromís: "No me imaginé que (…) llegaran al nivel que han llegado. Ya en esos primeros días comenzó la cacería. Hoy compañeras y compañeros, os quiero confesar que, de buena fe, me equivoqué".

"El dolor, el noqueo de dolor, no me importa la palabra y sé que se malinterpretará, en ningún momento nos ha afectado para el trabajo"

No quedaba del todo claro si las disculpas eran por su gestión de la tragedia o, lo que parece según sus palabras, por depositar su confianza en las demás instituciones a las que apuntaba. Según Susanna Griso, sus declaraciones irán más en el segundo sentido: "Se equivocó confiando en Sánchez".

"Ni tu ni yo"

Sobre un posible malinterpretación del término, Susanna descartaba esa posibilidad y explicaba que noquear es "cuando a uno le tumban en la lona. Cuando le dan tal golpe que no tiene capacidad de reacción".

Por último Carlos aclaraba que la palabra 'noqueado' no la habían elegido ninguno de los dos periodistas, sino que había sido el propio presidente del Partido Popular: "La palabra la empleó el señor Núñez Feijóo. Ni tú ni yo".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

