Alberto Núñez Feijóo, sobre la DANA: "Si fuera Mazón habría pedido sin duda la declaración de emergencia nacional"

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, ha concedido su primera entrevista después de la DANA en el plató de Espejo Público. La DANA deja ya más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana. Comienza diciendo el del PP que "no es normal lo que ha pasado y una catástrofe como la que ha ocurrido es casi imposible que tenga efecto cero". Reconoce que estamos conociendo información "con ciertas contradicciones y alarmas que debieron de darse y no se dieron y con actuaciones de los gobiernos que no se activaron".

Mantiene que él mismo vivió una circunstancia similar en la crisis del Prestige, que era un petrolero que pasaba a varias millas de Galicia, perdía el control y finalmente su combustible, el chapapote, llega a las playas. "Al final las playas quedaron limpias y los marineros cobraron a los 15 días", mantiene. Cree que en este momento hay que escuchar a la gente.

"Hay que distinguir los errores humanos de los errores por falta de humanidad"

Distingue entre "los errores humanos de los errores por falta de humanidad" y destaca la frase que dijo Pedro Sánchez: "Si necesitan ayuda, que me la pidan". Afirma que esta afirmación "por parte de la persona que tiene todos los recursos a su disposición, queda para la historia de la irresponsabilidad en la gestión de una catástrofe".

Esto es "una emergencia nacional de libro y Sánchez tiene que activarla y tomar el control de la mayor catástrofe que hemos vivido en España en los últimos 50 años". Señala además que si él hubiera sido Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana, habría pedido la declaración de emergencia nacional "sin duda".

"En el momento que había riesgo de reventar la presa de Forata la ministra debía ya activar la emergencia nacional. Viendo el impacto en la población y en las víctimas, Sánchez automáticamente tenía que haber activado la emergencia nacional", defiende. Señala que el impacto es tan intenso que "la emergencia nacional no es opinable y nadie tiene que pedir que ejerzas tus competencias porque son indelegables".

"Mazón bastante tenía con la situación y ha dado la cara desde el principio"

Sobre las actuaciones de Mazón, cree Feijóo que "bastante tenía con la situación y el panorama que se está viviendo en Valencia". Determina que ha estado desde el principio, y sigue, dando la cara y es el único que ha hecho autocrítica. Destaca que Mazón asume la autocrítica y ha pedido comparecer: "es el primer político español que va a comparecer para explicar qué es lo que ha pasado".

