Reciben con abucheos y gritos a Carlos Mazón en el hospital de Castellón: "Eres un cabrón"

La visita del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al hospital de Castellón esta mañana ha estado marcada por la tensión. Un grupo de ciudadanos y trabajadores se ha concentrado a las puertas del centro sanitario para recibir al mandatario con abucheos y gritos de "¡Mazón, eres un cabrón!".

Una enfermera del centro sanitario increpó al presidente, visiblemente enfadada: "La gente que ha muerto por tu culpa, y todavía tienes la cara de venir", en referencia a la gestión de la DANA de octubre.

Posteriormente, el presidente ha explicado que no todas sus visitas a poblaciones afectadas por la DANA forman parte de su "agenda pública", así como que "a veces, en privado", le "gusta recibir testimonios personales" de los afectados. Mazón ha justificado no acompañar a Feijóo en su visita a algunos municipios para no abandonar su agenda de presidente.

Mazón anuncia ayudas exprés de 2.000 euros para quienes hayan perdido su coche por la DANA

El presidente Ha anunciado un paquete de ayudas de 250 millones para aquellas personas que hayan perdido sus vehículos como consecuencia de la DANA, y que recibirán "de forma exprés y con la mínima burocracia" 2.000 euros por turismo.

En una comparecencia en el Palau de la Generalitat acompañado por la consellera de Hacienda, Ruth Merino, Mazón ha avanzado que el decreto de ayudas se aprobará en el próximo pleno del Consell del 14 de enero, y que éstas serán a fondo perdido y no computarán a efectos de fiscalidad.

Mazón ha precisado que la exención fiscal vendrá recogida en las bases de la resolución de ayudas para que no haya problemas, y ha dicho que agradecería que el Gobierno central fuera igual de claro cuando articula ayudas a los daminificados por la dana.

Estas ayudas se otorgarán a todas aquellas personas que hayan perdido un vehículo como consecuencia de la dana, de manera que recibirán 250 euros por ciclomotor, 750 euros por motocicleta, 2.000 euros por turismo, furgoneta o vehículo similar, y 2.500 euros en caso de turismos y furgonetas adaptadas a personas con movilidad reducida.

El presidente ha avanzado que este nuevo paquete de ayudas, dotado con 250 millones iniciales, será ampliable en función de las necesidades y no tendrán ningún tipo de condicionante, como la compra o alquiler de otro vehículo.

Ha destacado que las ayudas podrán solicitarse desde el 16 de enero para que las primeras resoluciones se abonen a los beneficiaros antes de finalizar el mes.

Mazón ha explicado que la Agencia Tributaria Valenciana y la Dirección General de Tráfico (DGT) se coordinarán para cruzar los datos con el objetivo de "ser más ágiles y favorecer tanto el proceso de tramitación como los pagos a los beneficiarios".

