No existe una fotografía de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que vaya a infectar tu teléfono

Antena 3 Noticias sigue poniendo el foco en las informaciones falsas que circulan a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería. En este caso ha detectado un mensaje que está circulando de forma masiva en la aplicación de WhatsApp.

Se trata de una cadena de envío en la que se alerta de un posible hackeo si abres una fotografía de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo "recogiendo barro después de la DANA". Es un bulo recurrente que se ha difundido ya los meses posteriores a la DANA y que desde Antena 3 Noticias desmentimos. Un contenido 'fake' que ya ha circulado en la red después de otras catástrofes naturales.

Los expertos aconsejan no abrir links de procedencia desconocida ni descargar archivos sospechosos

"Atención. Van a subir unas fotos de de Feijóo en Paiporta recogiendo barro después de la Dana, no las abras ni las veas, te jaquea el teléfono en 10 segundos y no se puede detener de ninguna manera. Pásale el dato a tus familiares y amigos. No lo abras. También lo dijeron por las TV. Compártelo!", es el texto del mensaje que se recibe en los terminales. El escrito aparece con la etiqueta 'reenviado muchas veces'. En X también se ha detectado este tipo de mensaje infundiendo el miedo ante un posible virus.

Desde #VerificaA3N afirmamos que no existe ningún archivo gráfico del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ni del líder del PP Alberto Núñez Feijóo limpiando los desperfectos de la DANA y por tanto es falso que este archivo vaya a infectar tu terminal. Como medidas de prevención ante un posible hackeo los expertos aconsejan no abrir links de procedencia desconocida ni descargar archivos sospechosos.

Recomendaciones para no picar en los bulos

Los bulos o rumores se propagan en nuestra sociedad a gran velocidad. El uso de las redes sociales facilita en muchos casos la difusión de las fake news.

Contrasta con varios medios las informaciones.

Evita páginas no fiables. Debes ser precavido con URL extrañas.

No caigas en el clickbait.

Contexto. Periodísticamente, las noticias suelen presentar un contexto.