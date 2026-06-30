Carlos Alsina, después de leer el libro de Santos Cerdán: "Dice que fue él quien decidió dimitir y en ningún caso le apartó Pedro Sánchez"

Carlos Alsina, director y presentador de 'Más de Uno' en Onda Cero analiza la actualidad política en Espejo Público. Sobre la declaración de Carmen Pano en el marco de la ronda de interrogatorios del 'caso Leire', que cuenta que sopesó aceptar un soborno para no contar que había llevado bolsas a la sede del PSOE; cree que lo grave es que se haya hecho esta oferta a la abogada de Koldo. "Se extiende la figura del abogado que en una causa es defensor y en otra es acusado". Destaca además el periodista que Pano no ha cambiado de versión desde el principio.

Alsina ha leído ya el libro de Santos Cerdán: 'La Caída'. "Alguien que con 57 años debuta en el mundo de la novela merece algo de atención", bromea. Después de leer el libro cree que Cerdán se tiene un poco sobrevalorado políticamente. "Él defiende la tesis de que es un perseguido político y arquitecto de los pactos imposibles. Está convencido de que va a Bruselas y Puigdemont le firma el pacto de investidura". Alsina cree que fue a Waterloo porque alguien tenía que ir a hacerse la foto, pero ya estaba todo fraguado.

El "elemento novedoso" que Alsina ha detectado en el libro de Santos Cerdán

Como elemento novedoso Alsina ha detectado la parte en la que Santos Cerdán dice que es él quien decide dimitir y no le aparta Sánchez. Si detecta en las páginas del libro que el que fuera secretario de organización del PSOE tiene cierta predilección por la penumbra. "Le gusta la política que se consigue fuera de los focos".

Análisis de la Ley de regularización de nietos

El presentador de 'Más de Uno' cree que en el debate sobre la alteración del censo electoral por parte del PSOE hay que distinguir entre dos cuestiones. Una cosa es dar papeles a quienes ya viven en España y quieren tener una vida digna en España pero no van a tener derecho a voto en elecciones generales. Luego está la ley de nietos que abre la posibilidad de que soliciten la nacionalidad española quienes sean hijos o nietos de quienes lo eran pero la perdieron porque se tuvieron que ir al exilio. "En el año 22 el Parlamento decidió que estas personas puedan aspirar a la nacionalidad porque si no hubieran sido privados sus descendientes serían españoles", explica.

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