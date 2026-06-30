Susana Díaz defiende a Belén Gualda, presidenta de la SEPI imputada en el 'caso Leire Díez': "Es seria, rigurosa y no se casa con nadie"

Belén Gualda, elegida por María Jesús Montero para controlar la SEPI, se encuentra ahora imputada. Belén Gualda González es presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde 2021. El juez Santiago Pedraz ha decidido imputarla junto a más de veinte altos cargos de empresas y organismos públicos en el marco del 'caso Leire Díez'. Se investiga su participación en una presunta trama de amaños en contratos y rescates empresariales gestionados durante la pandemia.

Señala Joaquín Manso, director de El Mundo, que los 3 últimos presidentes de la SEPI han estado imputados. Se trata de 3 personas de la confianza de la ministra de Hacienda que supervisaban políticamente la actuación del holded público del Estado.

Trama dirigida por uno de los presidente de la SEPI

La SEPI gestionaba activos por valor de 20.000 millones de euros. Participaciones destacadas en multinacionales como Telefónica, Indra o Air Bus. Pesa la sospecha de que sus decisiones estuvieran sometidas al tráfico de influencias de una trama dirigida por uno de los presidentes de la SEPI.

Señala Manso que Belén Gualda se vio arrastrada por la trama. "El problema es colocar en estos puestos a personas con condicionantes partidistas o carácter influenciable. La trama refleja que haya al menos 10 funcionarios públicos imputados. Cinco de los cuales siguen en altos cargos. No es que sean personas que se enriquecieran personalmente sino que en muchos casos miraron para otro lado o favorecieron el trafico de influencias".

"Gualda es funcionaria con una trayectoria reconocida por todo el mundo"

Cuenta Susana Díaz que coincidió con ella en la Junta de Andalucía. Destaca que Gualda no tiene carnet del PSOE y es funcionaria con una trayectoria "reconocida por todo el mundo dentro de Andalucía". "Siempre ha sido reconocida por ser seria, rigurosa, no casarse con nadie y un cumplimiento escrupuloso", mantenía la socialista.

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