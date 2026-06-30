Mireia Oriol revela cuál es el mayor refugio de Ágata en la nueva serie de atresplayer

La intérprete explica que Ágata es una joven muy autoexigente y perfeccionista que está dentro del espectro autista. Su talento despierta el interés de Lola desde el primer momento y marca el inicio de su relación.

Además, Mireia Oriol desvela que el archivo es el lugar donde Ágata encuentra calma y añade que Salgado desempeña un papel fundamental, ya que vela por su bienestar a lo largo de la historia en Ágata y Lola.

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