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ÁGATA Y LOLA
Mireia Oriol revela cuál es el mayor refugio de Ágata en la nueva serie de atresplayer
La actriz presenta a la protagonista de Ágata y Lola y explica algunos de los rasgos que definen a un personaje brillante, exigente y con un espacio donde encuentra tranquilidad.
La intérprete explica que Ágata es una joven muy autoexigente y perfeccionista que está dentro del espectro autista. Su talento despierta el interés de Lola desde el primer momento y marca el inicio de su relación.
Además, Mireia Oriol desvela que el archivo es el lugar donde Ágata encuentra calma y añade que Salgado desempeña un papel fundamental, ya que vela por su bienestar a lo largo de la historia en Ágata y Lola.
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