Carmen Pano, citada hoy a declarar ante el juez Pedraz por el 'caso Leire'

La semana vuelve a ser una semana marcada por la agenda judicial. En el marco del caso Leire este lunes el magistrado Santiago Pedraz ha citado como testigo a Carmen Pano.

Carmen Pano es conocida por haber afirmado que llevó 90.000 euros al PSOE, además de haber denunciado que, presuntamente, fue víctima de un intento de soborno para evitar que lo ratificara en los tribunales. Durante la jornada de este lunes, el magistrado ha marcado la comparecencia de cuatro testigos y no será hasta la próxima semana cuando continúe con más interrogatorios, entre ellos el de la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada como testigo el 10 de julio.

Esta citación de Carmen Pano llega después de que la susodicha haya manifestado a la UCO que la abogada defensora de Koldo García, Leticia de la Hoz, citada como investigada por estos hechos el 14 de julio, le ofreció 50.000 euros si cambiaba su versión sobre el dinero en metálico que ha asegurado haber llevado a la sede central del PSOE.

Hoy también está citado Álvaro Gallego el conductor que trasladó a Pano hasta las inmediaciones de la calle Ferraz y al que también le habrían ofrecido dinero para no apoyar la versión de la misma, extremos todos ellos que la abogada Leticia de la Hoz negó en un comunicado.

La abogada de Koldo García ha recurrido la decisión del juez de Pedraz por "falta de concreción" de los hechos bajo sospecha y al no ver acreditado ningún "indicio racional de criminalidad". La defensa de Leticia de la Hoz argumenta que el auto en el que el juez Pedraz imputa a su representada "no concreta un solo hecho" que motive su citación ni precisa de forma individualizada los delitos que le atribuye.

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