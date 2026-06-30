Manuel Turizo regresa a La Voz Kids junto a Ana Mena, Edurne y Antonio Orozco como coaches de la próxima edición

La Voz Kids se encuentra en la recta final de su actual edición, pero el talent show de Antena 3 ya prepara la próxima edición del programa y anuncia a su equipo de coaches: Ana Mena, Manuel Turizo, Edurne y Antonio Orozco se sientan en los famosos sillones rojos de La Voz Kids en su próxima temporada.

Presentado por Eva González, La Voz Kids coloca como coaches a cuatro grandes estrellas de la música nacional e internacional, que lideran las listas de ventas y que tendrán la gran responsabilidad de girar las sillas del plató de ‘La Voz Kids’ para formar los equipos con las mejores voces del país.

Ana Mena repite experiencia tras debutar este año como coach en La Voz Kids. Edurne y Antonio Orozco, también coaches de la actual edición, volverán a sentarse en los sillones rojos para buscar las mejores voces entre los niños. Por su parte, Manuel Turizo regresa al formato tras conseguir que su talent, Lucas Paulano, se alzase ganador en la edición de 2025.

El talent show regresará tras haber consagrado su gran éxito en su actual edición. La Voz Kids sigue triunfando cada semana como el programa líder y más visto de la noche de los sábados. En lo que lleva de temporada el programa lidera con una media del 12,8% de cuota de pantalla, más de 1 millón de seguidores y 3,1 millones de espectadores únicos. Con este resultado consigue unas ventajas con sus competidores de +4,5 y +3,6 puntos.

La Voz Kids es un formato de ITV Studios que se ha adaptado con éxito en numerosos territorios. ITV Studios es una compañía global, que forma parte de ITV PLC, y produce en 13 países a través de más de 60 sellos en el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, los Países Nórdicos, Italia, Países Bajos y ahora también en España. Esta temporada, en colaboración con Atresmedia, ITV Studios Iberia vuelve a asumir la producción integra de La Voz Kids en España.

Los coaches de La Voz Kids: grandes estrellas de la música

Ana Mena

La pasión de Ana Mena (Estepona, Málaga) por la música viene desde su infancia. Desde muy joven comenzó a destacar por su prodigioso timbre de voz y su carrera como artista despegó en el programa de Canal Sur ‘Menuda Noche’. A los once años Ana Mena decidió dar un paso más y probar suerte en el mundo de la interpretación y se presentó a la prueba para protagonizar ‘Marisol’ para Antena 3.

Con tan solo 19 años, Ana Mena nos mostraba una impresionante madurez vocal y artística y rápidamente recibió el reconocimiento a su trabajo con el éxito de sus canciones en las plataformas digitales. También la radio aposto con fuerza por ella y fue nominada como Artista Revelación para Los Premios “40 Music Awards 2016”.

Ana Mena se posiciono como una de las artistas españolas más importantes siendo elegida por la plataforma Spotify como artista Spotlight, nominada como revelación en los Premios 40, premiada como “ARTISTA ESPAÑOL FAVORITO” en los Kids’ Choice Awards 2018 y seleccionada por Spotify España como uno de los artistas de su campaña de formatos digitales y publicidad exterior.

Para empezar el 2020 participó en las Galas de los Premios Forque y los Premios Goya y el mes de febrero, en el Festival de San Remo junto a Riki interpretando L’edera, un clásico italiano del año 1958, actualizado en una versión muy especial.

En Italia lanzo ‘A un passo dalla luna’, junto a Rocco Hunt, con un éxito clamoroso. Se posicionó en el Nº1 de la lista oficial de singles de FIMI y en todas las plataformas digitales durante 9 semanas, batiendo el récord del año 2020.

También ‘A un paso de la luna’, la versión en español se convirtió en un éxito enorme en España, consiguiendo el TOP 4 en la lista de ventas de Promusicae. También fue tres veces Nº1 de Los 40 y ha permanecido durante más de dos años en el top 200 de Spotify España, teniendo el récord de permanencia durante varias semanas.

En el año 2022, se presentó como concursante en el Festival de San Remo, un enorme reto para ella y una increíble oportunidad para seguir desarrollando su carrera en Italia y Europa. La canción con la que participo ‘Duecentomila ore’ se convirtió en un gran éxito en Italia, siendo la segunda canción del festival con más repercusión en Tik Tok Italia, entró directamente en el TOP 18 de la lista oficial italiana y llego a alcanzar el Disco de Oro.

El año 2023 empezó con dos nuevos éxitos para la carrera de Ana Mena ‘Un clásico’ y ‘Me he pillao x ti’, junto a Natalia Lacunza; los singles que lanzo como adelanto de su nuevo álbum, BELLODRAMA, un álbum lleno de grandes canciones, que se editó el 24 de marzo y entro directo al Nº1 en la lista de ventas española consiguiendo rápidamente el disco de Oro en España.

El 29 de septiembre lanzo su “hitazo”, ‘Madrid City’ que consiguió colocarse TOP 8 en la lista de ventas de España y Doble disco de Platino en pocas semanas. También ha conseguido alcanzar cuatro veces Nº1 de la lista de Los 40, Nº1 en radio QUINCE semanas y ha mantenido el Nº 1 en Shazam durante varias semanas.

Este 2024 lo comenzó con el lanzamiento del tema ‘Como yo te quiero’, con el artista Bonaerense, Khea, y una versión muy personal de ‘La gata bajo la lluvia’ y ‘Carita triste’ con Emilia, doble disco platino en España y disco de Oro en Argentina.

En los 40 Música Awards 2024 ‘Madrid City’ recibió el premio a mejor canción del año y acabó su BELLODRAMA TOUR el 22 de diciembre, con un majestuoso concierto en el Wizink Center de Madrid: ‘EL GRAN BELLODRAMA’.

En 2024 y 2025 ha seguido lanzando colaboraciones internacionales y preparando nuevo álbum del que ha lanzado un adelanto con su single “LARGATE” que ha tenido una gran repercusión. Ese año, “Quiero decirte” junto a Abraham Mateo se ha convertido en un éxito viral mundial gracias a la película Culpa Nuestra, colocándose Nº1 en la lista Mundial de Shazam y en la lista viral mundial de Sptotify.

En redes sociales acumula mas de 1,5 millones de followers en IG y 800K en Tik Tok y en plataformas digitales supera los 7 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 1,16 millones de suscriptores en YouTube, consolidándose como una de las artistas pop españolas más importantes con mayor proyección internacional.

En 2026, Ana Mena continúa ampliando su trayectoria artística. Ha participado como coach en ‘La Voz Kids’, demostrando también su faceta como referente musical para nuevas generaciones. Además, ha seguido consolidándose con nuevos lanzamientos como “Lárgate” y “Pa Ti Toda”, junto a Lola Índigo, convertido en uno de los grandes hits del verano. En el ámbito audiovisual, en 2025 protagonizó la película ‘Ídolos’, sumando un nuevo proyecto destacado a su carrera como actriz. En 2026 estrena la serie Furia 2, donde interpreta un gran papel protagonista, reforzando su presencia tanto en la música como en la interpretación.

Manuel Turizo

Manuel Turizo Zapata nació el 12 de abril de 2000 en Montería, Córdoba (Colombia). Aunque durante su infancia soñó con convertirse en veterinario, creció rodeado de música en un entorno familiar que terminó marcando su destino. Desde muy pequeño comenzó a formar su voz y aprendió a tocar instrumentos como el saxofón, la guitarra, el piano y el ukelele. En ese proceso fue clave la influencia de su hermano mayor, Julián Turizo, con quien desarrolló una estrecha relación artística que acabaría definiendo el sonido de sus primeros éxitos: Manuel componía mientras Julián lo acompañaba con el ukelele.

Su carrera dio un giro definitivo en 2017 con el lanzamiento de "Una Lady como tú", un fenómeno internacional que superó los mil millones de reproducciones en YouTube y cuyo éxito propició un remix junto a Nicky Jam. Ese mismo año obtuvo su primera nominación en los Kids' Choice Awards Colombia y consolidó su proyección internacional gracias a su colaboración con Piso 21 en "Déjala que vuelva", una de las canciones más exitosas del pop latino, que hoy acumula más de 2.200 millones de reproducciones.

Durante 2018 continuó encadenando éxitos con temas como "Vaina Loca", junto a Ozuna, que logró entrar en el Top 50 Global de Spotify, y "Culpables". También participó en "Desconocidos", junto a Mau y Ricky y Camilo, y recibió una nominación a los Latin Grammy gracias a su participación en el remix de "Pa' olvidarte", de ChocQuibTown.

En agosto de 2019 publicó ADN, su álbum debut, en el que colaboraron artistas como Anuel AA y Feid. El lanzamiento vino acompañado de la gira ADN Tour, con la que comenzó a recorrer distintos países. En plena pandemia, en 2020, lanzó "Quiéreme mientras se pueda", un tema convertido en un mensaje de esperanza cuyo videoclip fue realizado con imágenes enviadas por sus propios seguidores.

Su evolución artística continuó en abril de 2021 con la publicación de Dopamina, un segundo álbum en el que reunió a figuras como Maluma, Rauw Alejandro, Wisin & Yandel y will.i.am. Ese mismo año presentó el Dopamina Tour, confirmando su consolidación como una de las grandes figuras de la música latina.

Entre 2022 y 2023 llegó uno de los mayores hitos de su carrera gracias a "La Bachata", un éxito global que permaneció durante más de un año entre las canciones más escuchadas del mundo y obtuvo la certificación de Diamante tanto en Estados Unidos como en España. En 2023 publicó su tercer disco, 2000, que debutó en el número dos del ranking Global Album Debut de Spotify. De este trabajo surgieron canciones como "El Merengue", junto a Marshmello, que alcanzó el número uno en las listas de pop latino. Ese mismo año colaboró con Sebastián Yatra y Beéle en "Vagabundo", además de compartir estudio con Shakira en "Copa Vacía". El álbum y su correspondiente 2000 Tour le valieron varios Billboard Latin Music Awards y Los40 Music Awards.

En noviembre de 2024 presentó 201, su cuarto álbum de estudio, un proyecto concebido como un homenaje a la casa donde creció y que contó con colaboraciones de Grupo Frontera, Yandel y Saiko. Ese año recibió importantes reconocimientos, entre ellos el de Personaje del Año por la revista GQ, protagonizó la portada de fin de año de Vanity Fair España y fue incluido en la lista Forbes Under 30. Además, logró un récord Guinness al conseguir la mayor cantidad de vídeos de personas pronunciando la misma frase en TikTok con motivo del lanzamiento de su canción "Enhorabuena".

Edurne

Edurne es una cantante, actriz y presentadora española nacida en Madrid en 1985. Se dio a conocer en 2005 gracias a su participación en Operación Triunfo, donde destacó como una de las concursantes más populares de su edición. Desde entonces ha desarrollado una sólida carrera musical dentro del pop, combinando estilos dance y melódicos.

Ha publicado varios álbumes y canciones de éxito como Amores dormidos, Ven por mí y Amanecer, tema con el que representó a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2015. Su música se caracteriza por un sonido pop moderno y una evolución constante hacia producciones más internacionales.

Además de la música, Edurne ha trabajado en televisión como jurado de ‘Got Talent España’ y coach en La Voz Kids, consolidando también su presencia como figura televisiva. En 2026 continúa activa con nuevos proyectos musicales y celebrando más de veinte años de trayectoria artística.

Antonio Orozco

Antonio Orozco (Barcelona, 1972) es uno de los cantautores más reconocidos y apreciados de la música en español. Con una trayectoria de más de veinticinco años, su obra ha conectado de forma profunda con el público de España, América Latina y Europa gracias a un estilo personal que combina pop, balada, flamenco y rock, siempre desde una emoción honesta y directa.

Debutó discográficamente en el año 2000 con Un reloj y una vela, álbum con el que inició una carrera sostenida en el tiempo y comenzó a definir una identidad artística propia. Su popularidad creció de manera notable en los años posteriores gracias a canciones como Devuélveme la vida y Estoy hecho de pedacitos de ti. Desde entonces, ha construido una trayectoria sólida y coherente, consolidándose como una figura clave del pop español con trabajos como Cadizfornia (2006), Destino (2015) y Aviónica (2020), este último número uno en España en dos ocasiones y doble disco de platino.

A lo largo de su carrera, Antonio Orozco ha vendido más de 1.500.000 discos y ha sido reconocido con un disco de diamante, nueve discos de platino y numerosos discos de oro. Además, ha recibido el Premio Ondas al Mejor Artista en Directo y una nominación a los Latin GRAMMY®. Su intensa actividad en vivo se traduce en más de 3.000 conciertos ofrecidos en España, Europa y Latinoamérica, donde ha demostrado una notable capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones.

Su proyección mediática se ha visto reforzada por su papel como coach en ‘La Voz’ y ‘La Voz Kids’, programas en los que ha destacado por su cercanía, sensibilidad y compromiso con el talento emergente, convirtiéndose en una figura muy querida también fuera del escenario.

Tras más de seis años de gira ininterrumpida, una elevada exposición mediática y un ritmo de trabajo exigente, Orozco decidió detener su actividad pública durante más de un año para priorizar su salud física y emocional. Ese proceso de introspección marcó un punto de inflexión personal y artístico, y dio lugar a El Tiempo No Es Oro (2025).

Este proceso de transformación quedó reflejado en el documental El Método Orozco, disponible en Amazon Prime Video, que recorre las distintas etapas de su evolución personal y profesional. Además, el artista ha trasladado esta vivencia al libro Inevitablemente yo, un testimonio íntimo y sincero sobre el colapso emocional que le llevó a detenerse para volver a empezar.

Ese renacer artístico se plasmó también en La gira de mi vida (2025), un ambicioso tour con el que celebró sus 25 años de carrera recorriendo 25 ciudades españolas. La gira fue un éxito destacado, con una elevada ocupación de aforos y más de 250.000 entradas vendidas, consolidándose como uno de los hitos más relevantes de su trayectoria.

Como continuación natural de ese proyecto, Antonio Orozco inicia en 2026 una nueva etapa en directo con La gira de tu vida, una propuesta que sitúa al público en el centro del relato. Si en 2025 el artista miraba hacia dentro y revisaba su propio camino, esta nueva gira transforma esa mirada en una experiencia compartida, reconociendo el papel fundamental que las canciones han tenido en la vida de miles de personas. Cada concierto se plantea como un reencuentro emocional, en el que el público no solo escucha, sino que forma parte activa de la historia.