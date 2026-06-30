Juan Bravo: "No entiendo que el Gobierno no encuentre un camino para deflactar el IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando"

Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda del PP, cree que si ahora el Gobierno ha decidido presentar el cuadro macro de datos económicos pese a que la guerra entre EEUU e Irán aún no haya terminado es para usarlo como una cortina de humo que cambie el foco de todos los casos de corrupción que se están produciendo. El Ejecutivo había comunicado que no presentaría presupuestos hasta que terminara el conflicto.

Para Juan Bravo los datos están maquillados, ya que las cifras que dan otros organismos de ámbito nacional o internacional no coinciden. "Obvian que estamos en los peores datos de la Unión Europea, o dicen que no se ha perdido poder adquisitivo".

"¿Si la economía va como un cohete no pueden hacer un presupuesto en equilibrio presupuestario?"

Señala que en este informe hablan de un crecimiento de la economía del 2,2% y "ahora la economía no solo no va a mejor, sino que va a peor cuando ellos cogieron este país con un crecimiento del 2,6 en 2018". "¿Si la economía va como un cohete no pueden hacer unos presupuesto en equilibrio presupuestario?", se pregunta.

Cree que desde el Ejecutivo están allanando el camino para justificar un adelanto electoral con el pretexto de que no se han adelantado presupuestos. Sostiene que desde que llegó Feijóo en mayo de 2022 desde el PP están hablando de la necesidad de deflactar el IRPF para adaptarlo a la subida del IPC y a que las familias no pierdan poder adquisitivo.

Hace la comparativa entre el año 2025 con el 2018. "Los españoles han pagado 180.000 millones más entre impuestos y cotizaciones sociales. A esos 180.000 le sumamos los 5 primeros meses de este año otros 18.000 millones más. El Gobierno no encuentra un camino para deflactar la tarifa del IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando. Eso es una asfixia fiscal que están provocando sobre los españoles".

"La presidenta de la SEPI debería dimitir por respeto al trabajo"

El del PP cree que Belén Gualda, presidenta de la SEPI, debería dejar su cargo después de estar imputada en el 'caso Leire Díez'. Cree que debería dimitir ella por respeto al trabajo y al puesto que desempaña. "Cuando una persona tiene esta imputación con 24 personas más de todo el equipo directivo esto merece alguna reflexión".

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