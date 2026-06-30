Todos los novios de Internet, juntos en un mismo evento: Así ha sido el Obsessed Fest con las estrellas de Off Campus, Maxton Hall o La hipótesis del amor

Prime Video celebró la primera edición del Obsessed Fest este 27 de junio, trasladando a sus asistentes a los universos más queridos de la literatura juvenil con una experiencia para fans en la que se rindió homenaje a las historias, los creadores y el talento que hay detrás de algunas de las series y películas más esperadas del servicio.

Además, la estrella Jennifer Lopez sorprendió al elenco de Off Campus y a todas las fans asistentes con una actuación musical donde interpretó su nuevo sencillo Everything 's Fine junto a su éxito On The Floor, canción de 2011 que volvió a hacerse viral gracias a la serie Off Campus de Prime Video.

Celebrado en Los Ángeles, el evento inmersivo comenzó con paneles en los que participaron algunas de las figuras más queridas por el público y donde se abordaron historias como La hipótesis del amor, Off Campus, Todos nuestros años, Elle, The Devil's Mouth, Maxton Hall: Un mundo entre nosotros, Culpa tuya: Londres, Enfrentados: Marfil, Sunrise. El último amanecer y Rojo, blanco y sangre azul.

Estos son algunos de los anuncios que Amazon MGM y Prime Video desvelaron durante el Obsessed Fest:

Impostura: Benito Skinner ha anunciado que el ganador de un premio Grammy, Zedd, aparecerá como estrella invitada en el episodio sobre "Spring Break" de la segunda temporada de Impostura.

La hipótesis del amor: Prime Video ha estrenado el primer tráiler de La hipótesis del amor, que se estrenará el 23 de septiembre en Prime Video, protagonizada por Lili Reinhart y Tom Batement.

Enfrentados: Marfil: Prime Video ha desvelado un avance exclusivo de Enfrentados: Marfil con un nuevo clip de la próxima película que solo pudieron ver los asistentes al evento y la portada de la edición estadounidense del libro de Mercedes Ron. Enfrentados: Marfil llegará el 9 de septiembre a Prime Video a nivel mundial.

Maxton Hall: Un mundo entre nosotros: Prime Video desveló que la serie regresará con su última temporada en diciembre durante la mesa redonda dedicada a la serie y publicó nuevas imágenes del anuario en las que aparecen Harriet Herbig-Matten y Damian Hardung.

Sunrise. El último amanecer: Prime Video presentó las primeras imágenes de la película Sunrise. El último amanecer, que se estrenará el 26 de agosto y está protagonizada por Maia Reficco y Fernando Lindez.

Mercedes Ron: Amazon MGM ha firmado un acuerdo de primera opción con la autora de Culpables para nuevas adaptaciones de la autora superventas. [Puedes leer el comunicado completo aquí]

Todos nuestros años: Prime Video ha anunciado la renovación por una segunda temporada de Todos nuestros años, la serie de televisión basada en el universo Barry's Bay de Carley Fortune. Tras la adaptación en la primera temporada de la novela superventas de Fortune, la segunda temporada ampliará el universo con las historias de su segunda novela, One Golden Summer, al tiempo que seguirá explorando las historias y los personajes favoritos para los fans de la primera temporada. Amy B. Harris seguirá siendo la showrunner, mientras que Fortune continuará como productora ejecutiva.

El Amazon Music Lounge también acercó aún más a los fans a las historias que tanto les gustan. Asha Banks ofreció un concierto acústico con canciones de Culpa mía: Londres, Culpa tuya: Londres y Off Campus, mientras que la creadora de Off Campus, Louisa Levy, habló sobre la identidad musical de la serie. Los fans pudieron disfrutar de listas de reproducción, podcasts y audiolibros relacionados con los títulos del Obsessed Fest en las cabinas con auriculares repartidas por todo el espacio. Además de conocer a sus actores y creadores favoritos, los fans disfrutaron de varias sorpresas a lo largo del día, incluida una actuación sorpresa de The Beaches, que interpretó su tema viral Edge of the Earth, que también aparece en Off Campus.

Además de la experiencia presencial, Prime Video retransmitió el evento en directo y en exclusiva a través de TikTok, lo que permitió a los seguidores de todo el mundo disfrutar de las principales novedades, las actuaciones de los artistas y los momentos más inolvidables.