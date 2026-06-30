La reflexión de Lydia Bosch sobre la profesión de actriz: "Siempre que me comparo, salgo perdiendo"

Lydia Bosch es una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. En su paso por el programa no solo habló de sus nuevos proyectos y de la ilusión con la que espera convertirse en abuela, sino que también se sinceró sobre uno de los temas más presentes en su carrera: las comparaciones.

La actriz reconoció que la competitividad forma parte del mundo de la interpretación y que, casi sin darte cuenta, "estás constantemente comparándote". Sin embargo, confesó que ese ejercicio nunca le ha beneficiado en nada. "Siempre que me comparo, salgo perdiendo", explicó. Para ella, esa necesidad de medirse con los demás no nace de la envidia, sino de la ambición y del deseo de seguir creciendo y superándose.

Bosch también hizo un balance de su trayectoria y admitió que durante muchos años ha sufrido por intentar no defraudar a nadie. Esa exigencia la llevó a perseguir una perfección que, con el tiempo terminó pasándole factura. Ahora, asegura que esa etapa ha quedado atrás. Además, asegura que la experiencia le ha enseñado a disfrutar más del camino, cree que tiene claro lo que quiere y, sobre todo, quién es.

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