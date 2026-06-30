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Debate 'ley de nietos'

Juan Soto Ivars, tajante sobre la 'ley de nietos': "Sánchez es un trilero y puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer con el voto exterior"

Juan Soto Ivars desconfía de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite solicitar la nacionalidad española a descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Juan Soto Ivars en Espejo Público.

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Laura Simón
Laura Simón
Publicado:

La 'ley de nietos' ha acaparado el debate político. Esta norma es el nombre coloquial con el que se conoce a una disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Esta vía permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar "fabricar" votantes mediante la concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles en el extranjero.

"Sánchez puede usar esto para cambiar el voto electoral"

El periodista y colaborador de Espejo Público Juan Soto Ivars no descarta que esta ley esconda intereses partidistas por parte del PSOE. "Un político que hizo trampas en la tesis, intentó un pucherazo en las primaras, tiene en prisión a 3 secretarios de organización imputados... que es un trilero... puede usar esto para cambiar el censo electoral y barrer para casa con el voto exterior", afirmaba.

A Soto Ivars no le sorprendería cualquier maniobra del PSOE "después de vivir en un país sin presupuestos, lo cual es claramente inconstitucional". Recuerda que la semana pasada tuvo lugar una votación en el Congreso en la que se pedía la dimisión de Pedro Sánchez. Señala que la reacción de Pedro Sánchez y del PSOE de aplaudir y reírse fue claramente una expresión antidemocrática. "Esto casa con lo que dijo Pedro Sánchez de que si tiene que gobernar de espaldas al presupuesto lo hará".

Añade Soto Ivars que las instituciones españolas "están en tal grado de corrosión que no se puede achacar a la oposición el hecho de corromper el sistema democrático".

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