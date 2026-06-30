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"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

La madrileña ha sido una de las principales responsables de que, en esta edición, hayamos podido ver a varios concursantes grabando vídeos juntos para redes sociales.

"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

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Los concursantes de esta decimotercera edición han hecho mucha piña y así lo han demostrado tanto en las galas, como en las redes sociales. Varios de ellos han ido compartiendo vídeos con compañeros en sus cuentas personales, especialmente Paula Koops.

La madrileña nos ha confesado que ella ha sido muchas veces la que ha animado a sus compañeros a grabar trends graciosos que iba encontrando por redes sociales y muchos de ellos se han animado a hacer más a raíz de los primeros.

"Ha sido para desconectar y jugar y yo creo que puede ser que nos haya hecho ser mucho más amigos de lo que ya somos", ha reflexionado Paula Koops después de recordar todos los vídeos que han grabado estos meses. ¡Escucha todo lo que nos ha contado al respecto en el vídeo de arriba!

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