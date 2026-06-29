Un ingeniero químico alerta de los nuevos riesgos tras los terremotos de Venezuela: "Esto puede provocar nuevos derrumbes"

La Comunidad de Madrid fue la primera en movilizarse, junto con la UME, para colaborar en las tareas de rescate del terremoto de Venezuela donde al menos han muerto 1.450 personas. Los efectivos sanitarios se desplegaron sobre el terreno con un avión que fletó el ministerio de Defensa. En menos de 48 horas ya se encontraban en la zona afectada por el seísmo.

La situación que encontraron los efectivos fue la de un país sumido en el caos con muchas dificultades para acceder a la zona. Carlos Novillo, consejero de la Comunidad de Madrid y expresidente de la asociación profesional de bomberos, señala que después del tiempo que ha pasado desde que se produjera el seísmo el país ya debería haber establecido su propia estructura de rescate.

Uno de los primeros puntos en solucionar era el de establecer qué edificios había que volver a revisar haciendo un mapeo en busca de zonas de posible supervivencia. "La clave para poder sobrevivir es que tengan un hueco de vida con acceso a hidratación. Hay que seguir insistiendo y buscar vidas".

Ahora mismo, tal y como destaca Novillo hay dos prioridades sobre el terreno. La primera es la de evitar un colapso de estructuras que puede ser inminente. Recuerda que hablamos de edificios parecidos a los que tenemos en la costa española de 15 y 24 alturas y que se han desplomado en abanico. "La prioridad es que no haya un accidente secundario". Añade además que el riesgo sanitario es muy importante porque puede haber descomposición de los cuerpos que están enterrados.

"Todavía hay edificios inclinados de los que está saliendo gente"

Ricardo Díaz, catedrático de ingeniería química y materiales señala que después de un seísmo hay muchos edificios que están totalmente inclinados y está saliendo gente de los edificios.

Ricardo explica por qué han cedido los edificios; están diseñados para soportar cargas en vertical. Lógicamente si un edificio se somete a otro tipo de cargas laterales, la estática con la que se ha diseñado cambia totalmente. Esto ocurre cuando hay un movimiento de tierras.

Define como labores de minería los trabajos que se están haciendo para sacar cuerpos. Desaconseja el uso de maquinaria pesada en las labores de rescate porque puede provocar nuevos derrumbes. Señala que en estas zonas se debería recurrir a sistemas antisísmicos para evitar destrozos. Recurrir por ejemplo al caucho sobre los cimientos. Un material que es capaz de absorber la energía cuando se produce un temblor.

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