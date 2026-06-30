Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse: "Es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido de nacer aquí"

Nueva batalla por el censo electoral. Alberto Núñez Feijóo echa en cara ahora al presidente estar buscando "nuevos votantes" con la conocida como 'Ley de Nietos', acusando a Pedro Sánchez de hacer "ingeniería electoral" y agitando de nuevo las acusaciones de un supuesto intento de inflar los censos electorales.

En Espejo Público hemos querido hablar precisamente con una de estas nietas. Su nombre es Lucía Ibis, una argentina-española nacionalizada precisamente gracias a esta Ley de Nietos, una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática de 2022, que permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

"Empecé en marzo 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización, después de 2 años"

En el caso de Lucía, tal y como nos cuenta ella, "ya en 2012 mi padre se nacionalizó, yo quedé fuera y toda mi familia era española y yo no". Por eso tramitó su nacionalización gracias a la Ley de Nietos: "Empecé en marzo 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización, después de 2 años".

Lucía Ibis nos cuenta que ella "quería venir a España desde siempre", y nos explica así los motivos por los que muchos argentinos soliciten la nacionalidad española: "La mayoría de sus ancestros son europeos huyendo de algo y es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido si hubiéramos nacido aquí."

Un proceso lento

Máchelin Díaz es abogada especializada en extranjería y puntualiza que "es importante que sepan que cuando un español se nacionaliza, no se incluye en el censo electoral hasta dos años o un año después". Esta abogada afirma que "la propia ley de Memoria Democrática tiene unos atascos que la solicitudes demoran 2 años" y denuncia que "hay un cuello de botella en los consulados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.