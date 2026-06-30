Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

LEY DE NIETOS

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse: "Es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido de nacer aquí"

La norma incluida dentro de la Ley de Memoria Democrática regresa a la actualidad de manos del PP, que acusa a Moncloa de "fabricar" votantes. En Espejo Público hablamos con una nacionalizada gracias a la 'Ley de Nietos'.

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse

Publicidad

Ana Gómez
Ana Gómez
Publicado:

Nueva batalla por el censo electoral. Alberto Núñez Feijóo echa en cara ahora al presidente estar buscando "nuevos votantes" con la conocida como 'Ley de Nietos', acusando a Pedro Sánchez de hacer "ingeniería electoral" y agitando de nuevo las acusaciones de un supuesto intento de inflar los censos electorales.

En Espejo Público hemos querido hablar precisamente con una de estas nietas. Su nombre es Lucía Ibis, una argentina-española nacionalizada precisamente gracias a esta Ley de Nietos, una disposición adicional de la ley de Memoria Democrática de 2022, que permite solicitar la nacionalidad española a determinados descendientes de ciudadanos españoles que tuvieron que exiliarse durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.

"Empecé en marzo 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización, después de 2 años"

En el caso de Lucía, tal y como nos cuenta ella, "ya en 2012 mi padre se nacionalizó, yo quedé fuera y toda mi familia era española y yo no". Por eso tramitó su nacionalización gracias a la Ley de Nietos: "Empecé en marzo 2023 y en 2025 conseguí la nacionalización, después de 2 años".

Lucía Ibis nos cuenta que ella "quería venir a España desde siempre", y nos explica así los motivos por los que muchos argentinos soliciten la nacionalidad española: "La mayoría de sus ancestros son europeos huyendo de algo y es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido si hubiéramos nacido aquí."

Un proceso lento

Máchelin Díaz es abogada especializada en extranjería y puntualiza que "es importante que sepan que cuando un español se nacionaliza, no se incluye en el censo electoral hasta dos años o un año después". Esta abogada afirma que "la propia ley de Memoria Democrática tiene unos atascos que la solicitudes demoran 2 años" y denuncia que "hay un cuello de botella en los consulados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Juan Bravo (PP).

Juan Bravo: "No entiendo que el Gobierno no encuentre un camino para deflactar el IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando"

Antena 3 » Programas » Espejo Público » Noticias

Publicidad

Programas

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse

Hablan 'los nietos' que se han beneficiado de la ley para nacionalizarse: "Es una manera de devolvernos este derecho que hubiéramos tenido de nacer aquí"

Juan Bravo (PP).

Juan Bravo: "No entiendo que el Gobierno no encuentre un camino para deflactar el IRPF y ayudar a las familias que peor lo están pasando"

"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

"Nos ha hecho ser mucho más amigos": Paula Koops desvela la afición que ha unido a los concursantes de Tu cara me suena

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra
La mejor cantera

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

Susana Díaz.
'Caso Leire Díez'

Susana Díaz defiende a Belén Gualda, presidenta de la SEPI imputada en el 'caso Leire Díez': "Es seria, rigurosa y no se casa con nadie"

"No pertenezco a esto": La curiosa 'manía' de Esperansa Grasia que ha dejado sin palabras a Pablo Motos
Con Trancas y Barrancas

"No pertenezco a esto": La curiosa 'manía' de Esperansa Grasia que ha dejado sin palabras a Pablo Motos

Las hormigas han sometido a la colaboradora del programa a un divertido y rápido juego de preguntas para conocerla mejor.

José Andrés
A las 21:45 horas

Esta noche, El Hormiguero recibirá al chef José Andrés

El famoso cocinero será el protagonista de la penúltima noche del programa antes de las vacaciones de verano.

Así ha sido la entrevista completa a Esperansa Grasia en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Esperansa Grasia en El Hormiguero

Jesulín de Ubrique y María José Campanario brillan en la primera semifinal de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

Jesulín de Ubrique y María José Campanario brillan en la primera semifinal de Tu cara me suena: el viernes en Antena 3

Especial ahogamientos: un técnico en Emergencias Sanitarias explica cómo evitar estos accidentes

Especial ahogamientos: un técnico en Emergencias Sanitarias explica cómo evitar estos accidentes

Publicidad