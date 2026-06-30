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El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

Con nervios pero también con muchos sueños por cumplir, los candidatos que se presentan a estas pruebas comparten el objetivo de convertirse en concursantes.

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

El casting que busca a los nuevos Rosa y Manu: así son las futuras estrellas de Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Pasapalabra está en una búsqueda permanente de nuevos aspirantes capaces de seguir la estela de concursantes tan míticos como Rosa y Manu. Actualmente, Javier y David son la demostración de que este programa cuenta con una cantera llena de talento.

En el casting abierto más reciente, celebrado en Madrid, se presentaron candidatos con perfiles muy diferentes: estudiantes, trabajadores, jubilados..., pero con un detalle común: muchos sueños por cumplir. El primero de ellos sería llegar al plató y convertirse en concursantes.

Más allá del resultado inmediato, el casting deja historias personales marcadas por la superación y el deseo de aprovechar una oportunidad única. Para muchos, este primer paso es ya un logro en sí mismo, mientras que para otros supone el inicio de una aventura que podría llevarles a convertirse en las próximas caras icónicas del programa, siguiendo el ejemplo de quienes ya han hecho historia. ¡Dale al play!

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