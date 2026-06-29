Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro de acogida de menores de Alemania

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Stade, al norte de Alemania. Por el momento se desconocen los motivos del ataque.

La cadena pública regional NDR informa que el presunto autor de los disparos ya ha sido detenido. Los hechos, según informa la misma fuente, se han producido en un centro de acogida de menores.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", informó la Policía local en su canal de Whatsapp alertando a los ciudadanos. A lo que agregó que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

En la calle donde ha ocurrido el tiroteo existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

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