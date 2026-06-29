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Al menos cinco muertos tras un tiroteo en un centro de acogida de menores de Alemania

Las autoridades han detenido al presunto autor de los disparos, que han provocado la muerte de al menos cinco personas.

Policía alemana

Policía alemana Europa Press

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Anna Martín | Luis Alcantud
Publicado:

Al menos cinco personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Stade, al norte de Alemania. Por el momento se desconocen los motivos del ataque.

La cadena pública regional NDR informa que el presunto autor de los disparos ya ha sido detenido. Los hechos, según informa la misma fuente, se han producido en un centro de acogida de menores.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", informó la Policía local en su canal de Whatsapp alertando a los ciudadanos. A lo que agregó que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

En la calle donde ha ocurrido el tiroteo existe un centro de acogida para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.

Este artículo es una noticia de última hora sobre el tiroteo y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram o TikTok.

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