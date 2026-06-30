Esperansa Grasia recuerda el inesperado comienzo de su éxito

Esperansa Grasia explica que comenzó a publicar vídeos en TikTok durante la cuarentena y que el primero alcanzó un millón de visualizaciones en pocas horas. Aquel impulso la animó a seguir creando contenido.

Aunque ese estreno viral apenas le reportó 74 céntimos, la colaboradora asegura que fue el inicio de una carrera que la ha llevado a convertirse en una de las creadoras de contenido más seguidas y a sentarse como invitada en El Hormiguero.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas