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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina admite que aún tiene una cuenta pendiente con Bianca en Sueños de libertad
Una conversación con Digna lleva a Fina a reconocer que todavía necesita cerrar un capítulo importante de su pasado en Argentina para hacer justicia a una persona que marcó su vida.
Fina confiesa a Digna que siente haber actuado mal con Bianca y reconoce que no le dio el reconocimiento que merece. Aunque teme hacer más daño, admite que esa historia sigue sin estar completamente cerrada.
Digna anima a la joven a afrontar esa conversación y le recuerda que reconocer lo que hizo por ella es lo justo. Mientras Fina se plantea dar el paso, desconoce que Bianca ya ha intentado ponerse en contacto con ella en Sueños de libertad.
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