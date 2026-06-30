El selfie de Antonio Orozco con Triana adelantaba el robo en los Asaltos de La Voz Kids

La actuación de Triana emociona a Antonio Orozco, que sube al escenario para pedirle un selfie. El cantante asegura que quiere conservar ese recuerdo porque está convencido de que la joven conquistará los escenarios en el futuro.

El gesto despierta las sospechas del resto de coaches, que intuyen que prepara un robo. Finalmente, el pronóstico se cumple y Triana pasa a formar parte del equipo de Antonio Orozco tras una de las noches más intensas de los Asaltos de La Voz Kids.

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