Cándido Méndez, sobre el polémico grito del portero del Sabadell "¡Pedro Sánchez...!": "Una gamberrada colosal"

No es la primera polémica que surge en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Ya se han denunciado la presencia de banderas independentistas o faltas de respeto a no nacionalistas. En esta ocasión ha sido la celebración de una hazaña deportiva la que ha quedado empañada por la crispación política.

Tras confirmarse el ascenso del equipo del municipio barcelonés de Sabadell, la plantilla lo celebraba con la afición por las calles. El colofón, en la plaza del Ayuntamiento, desde allí jugadores y cuerpo técnico festejaban y animaban a los presentes. El acto no habría trascendido lo deportivo de no llegar el micrófono al portero del equipo, Diego Fuoli. El guardameta avisó: "Voy a soltar una expresión y contestáis con lo que salga: ¡Pedro Sánchez...!". Después se disculpaba y su club se desmarcaba de esa proclama.

La respuesta de la masa fue inmediata, con un sonoro insulto al presidente del Gobierno, aunque también fue seguida de silbidos, de quienes no compartirían lo sucedido.

Casi todos, al barro

Las reacciones no se hicieron esperar y uno de los primeros en pronunciarse en la red social 'X' era el ministro de Transportes, Óscar Puente, tan prolífico en redes sociales. Pilar Rodríguez Losantos, también utilizaba el antiguo Twitter para celebrar la reacción del Partido Popular de Sabadell, que recordaba los antecedentes ocurridos en esa balconada: "Hay que indignarse cuando se insulta a todo el mundo".

Pilar Velasco entraba en la discusión rechazando que la respuesta a un insulto sea otro, y recordaba que varios de esos precedentes acabaron en manos de la Justicia: "No podemos alentar a que un chaval, un jugador de fútbol, se ponga a alentar '¡Hijo de Puta!'".

Ambas se enzarzaban en recordar las actuaciones de unos y otros hasta que Cándido Méndez ponía algo de calma y sensatez. El ex líder sindical restaba importancia a lo ocurrido y rebajaba la crispación que amagaba hacerse con el plató.

"Me parece una gamberrada colosal. Una gamberrada por parte del jugador y que luego se comparte colectivamente", expresaba Cándido, que recordaba un cántico de juventud con el que se posicionaban contra la dictadura de Franco. Descartaba que esta última polémica pretendiera tener un trasfondo político y dejaba un lamento para la reflexión: "Aquí cualquier cosa sirve para enzarzarnos a bofetadas".

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