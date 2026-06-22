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El portero del Sabadell se disculpa por animar a cantar contra Pedro Sánchez y su club lo condena

El portero del Sabadell incitó a insultar al presidente del Gobierno en la celebración del ascenso. Fuoli dice que "la gracieta sin maldad fue fruto de la euforia".

Fuoli la lía en la celebración del ascenso del Sabadell

El portero del Sabadell se disculpa por incitar a insultar a Pedro Sánchez y el club lo condena | Antena 3 Deportes

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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El CE Sabadell FC ha emitido un comunicado para desmarcarse de los cánticos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se produjeron durante la celebración institucional del ascenso del conjunto catalán a LaLiga Hypermotion.

La polémica se originó este sábado en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell, cuando el portero Diego Fuoli animó a los aficionados congregados en la plaza a completar una frase.

"Yo voy a soltar una expresión y vosotros contestáis con lo que salga", dijo el guardameta antes de pronunciar "Pedro Sánchez...", a lo que numerosos asistentes respondieron con insultos dirigidos al presidente del Gobierno.

El comunicado del Sabadell

Las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y provocaron una reacción inmediata del club. La entidad vallesana lamentó públicamente lo ocurrido y dejó claro que ese comportamiento no representa sus valores.

"El CE Sabadell FC lamenta y rechaza los hechos ocurridos durante la celebración institucional del ascenso en el balcón del Ayuntamiento de Sabadell. Durante el acto se produjeron expresiones dirigidas contra el presidente del Gobierno de España impropias de un acto institucional, que no representan los valores ni el espíritu de la entidad".

El club recordó además cuál es la identidad que pretende transmitir: "El Sabadell es un club deportivo, plural y abierto, parte de una ciudad diversa e integradora. Somos un club de todos. Aficionados, socios, trabajadores y colaboradores de sensibilidades muy diversas".

Las disculpas de Fuoli

Tras la polémica, Diego Fuoli publicó un mensaje en redes sociales para pedir perdón por lo sucedido. El portero aseguró que se dejó llevar por "la euforia del momento" y trasladó sus disculpas por su comportamiento durante la celebración.

Por su parte, el Sabadell insistió en que un acto destinado a celebrar un éxito deportivo no debería verse empañado por este tipo de manifestaciones: "Una celebración que debía servir para compartir la alegría de un éxito colectivo no debería haberse visto acompañado de manifestaciones de esta naturaleza. La euforia del momento no puede hacernos perder de vista los principios de respeto y convivencia que deben presidir cualquier acto público, y muy especialmente un acto de carácter institucional".

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