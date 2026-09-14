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Cándido Méndez, crítico con el CIS actual: "Ya no es un instrumento sociológico sino de ataque electoral"

El ex secretario general de la UGT, Cándido Méndez, respaldado por Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, considera que el papel del sondeo del CIS ha cambiado por completo. De hecho se refiere a él como un "instrumento de ataque electoral".

Cándido Méndez sobre el CIS.

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Anna Martín
Publicado:

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio este domingo unas declaraciones en las que se refería a la situación de Ceuta, que ya acumula un mes y quince días activa, como la "tumba electoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Ante estas palabras, que el presidente de la oposición ofreció al diario 'El Mundo', el ex secretario general de la UGT Cándido Méndez ha considerado que "para que se excave una tumba electoral, primero tienen que celebrarse elecciones y ver su resultado".

Un debate que llega a la mesa del plató a horas de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publique su barómetro de septiembre, que saldrá a la luz este lunes a las 12.30 horas.

Méndez, restando cierta credibilidad a los posibles resultados que están por publicarse, se queja: "El CIS ya no es un instrumento sociológico, sino un instrumento de ataque electoral". En este sentido, argumenta que su efecto puede estar en "inducir a los indecisos o a los abstencionistas, en cuanto a unos a participar y a otros a cambiar".

"El PSOE ha arrastrado innecesariamente el prestigio del CIS"

Eduardo Rubiño, portavoz adjunto de Más Madrid, es algo más duro con el organismo y sostiene que no se lo cree. "Yo no me fío del CIS de Tezanos", remarca, a la vez que explica que desde hace tiempo percibe que "el Partido Socialista ha arrastrado innecesariamente el prestigio de una institución que debería ser confiable".

"Es una pena porque cuenta con tremendos profesionales", concluye el portavoz de Más Madrid.

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