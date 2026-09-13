Atresmedia brilla en el FesTVal 2026 con cuatro premios para Cristina Pardo, Marc Giró, El Gran Wyoming y La novia gitana

El FesTVal de Vitoria ha puesto este sábado el broche de oro a su XVIII edición con una gran gala de clausura en la que Atresmedia ha vuelto a tener un papel protagonista con cuatro reconocimientos para algunos de los rostros y producciones más destacados de Antena 3, laSexta y atresplayer.

La gala, celebrada en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz, ha reunido a los grandes nombres de la televisión española para poner en valor los formatos, profesionales y ficciones que han marcado la última temporada. Entre ellos, cuatro representantes de Atresmedia: Cristina Pardo, El Gran Wyoming, Marc Giró y la trilogía La novia gitana.

Cristina Pardo, premio a la trayectoria

Uno de los momentos destacados de la noche ha sido el reconocimiento a Cristina Pardo, que ha recibido un premio FesTVal por sus 20 años de trayectoria en laSexta.

La Mesa, con Cristina Pardo, triunfa en su estreno | antena3.com

La periodista ha construido una de las carreras más reconocibles de la cadena, donde ha dirigido y presentado formatos como Liarla Pardo y ha estado al frente de Más Vale Tarde durante los últimos cinco años junto a Iñaki López. El festival ha querido poner en valor precisamente esa trayectoria coincidiendo con una nueva etapa profesional para Pardo: su salto al prime time de Antena 3 con La Mesa.

Con La Mesa, Pardo se pone al frente de un nuevo espacio de actualidad, análisis y entretenimiento en Antena 3, reforzando así su presencia dentro de la familia de Atresmedia y dando un nuevo paso en una trayectoria ligada a la información y la televisión en directo.

El Gran Wyoming, Premio Joan Ramón Mainat

La otra gran distinción individual de la noche ha sido para El Gran Wyoming, que ha recibido el Premio Joan Ramón Mainat 2026 por su dilatada trayectoria y por haberse convertido en uno de los grandes referentes de la sátira política en televisión.

El Gran Wyoming en El Intermedio | laSexta

El presentador de El Intermedio no pudo asistir a la gala de clausura, pero su reconocimiento ha estado muy presente durante una noche en la que se ha puesto en valor una trayectoria televisiva que suma décadas y que tiene en laSexta uno de sus grandes capítulos.

Marc Giró, premio entretenimiento

Atresmedia también ha celebrado el reconocimiento a Cara al show con Marc Giró, que ha recibido uno de los premios FesTVal 2026.

Marc Giró | laSexta.com

El espacio de laSexta, presentado por Marc Giró, ha sido distinguido por su particular combinación de entrevistas, humor irreverente y análisis de la actualidad, con la presencia de grandes nombres de la cultura y el entretenimiento. Un formato hecho a medida de la personalidad de su presentador y que representa la apuesta de laSexta por un entretenimiento con sello propio.

El reconocimiento llega además en un año especialmente significativo para la cadena, que celebra su vigésimo aniversario.

La trilogía de La novia gitana, premiada

El cuarto reconocimiento para Atresmedia ha sido para la trilogía de La novia gitana, una de las grandes apuestas de ficción criminal de atresplayer.

La novia gitana - Ep.5 | ATRESplayer PREMIUM

El FesTVal ha premiado el cierre de la adaptación televisiva de la saga literaria de Carmen Mola, iniciada con La novia gitana, continuada con La Red Púrpura y culminada con La Nena, todas ellas disponibles en atresplayer. El festival destaca así el trabajo realizado para llevar a la pantalla una historia criminal que ha consolidado a la trilogía como una de las producciones de ficción más destacadas del catálogo de Atresmedia.

Nerea Barros, que da vida a la inspectora Elena Blanco, Ignacio Montes, que interpreta a Ángel Zárate, y el director Paco Cabezas han recogido el premio.

Cuatro reconocimientos que ponen en valor el talento de Atresmedia

Con estos cuatro galardones, Atresmedia vuelve a cerrar su presencia en el FesTVal con una importante representación de sus principales marcas y talentos: desde la información y el entretenimiento hasta la ficción.

Una noche que pone el broche a una semana en la que Atresmedia también ha presentado en Vitoria algunas de sus grandes apuestas para la nueva temporada, como 99 para ganar, la décima temporada de Pesadilla en la cocina, la adaptación de Las hijas de la criada y A la deriva, la nueva ficción protagonizada por Paula Echevarría y Daniel Grao que llegará a atresplayer el próximo 20 de septiembre antes de su estreno en Antena 3.